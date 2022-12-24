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南投37名縣議員當選人「無確診」 明天統一宣誓就職

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣37位議員當選人並無確診或自主防疫，明天就職和正副議長選舉將統一舉行。圖／本報資料照片
南投縣37位議員當選人並無確診或自主防疫，明天就職和正副議長選舉將統一舉行。圖／本報資料照片

南投縣議員當選人明天宣誓就職並舉辦正副議長選舉，部分縣市傳議員確診或入境7天自主防疫，宣誓就職需採防疫措施。南投縣議會議事組長林農傑說，內政部提供確診議員宣誓就職備用方案，南投37名議員當選人並無確診，也沒有7天自主防疫，明天宣誓就職將統一舉行。

林農傑說，內政部發函，確診議員可到議會宣誓及投票，但需另安排獨立空間，讓確診議員透過視訊宣誓，衛生局及監票人員穿防護衣後，拿票匭讓議員投票。

不過，縣議會已經確認，37名議員當選人並無確診，出國者入境也都超過7天自主防疫，明天議員宣誓和正副議長統票，不需再採防疫措施，統一在議事廳舉行。

南投縣衛生局長陳南松表示，衛生局會配合縣議會落實就職日防疫措施，目前沒有議員確診和自主防疫問題，明天議員就職典禮和正副議長選舉投開票作業，應可順利完成。

議員 確診 衛生局

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