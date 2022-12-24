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好玩的來了 南投市中山公園婦女會舊址改建親子遊戲場
南投市明年7月將再增加一處親子遊戲場，南投市公所將中山公園婦女會舊址新建為「中山公園親子遊戲場」，面積約1500平方公尺，規畫盪鞦韆、翹翹板、組合式溜滑梯及攀爬網、飛碟轉盤、戶外彈跳床及沙坑等設施，預計明年7月底前完工，讓孩子可在父母陪伴下安全嬉戲。
親子公園是家長關心的公共建設，南投市長宋懷琳陸續向中央爭取經費興建市民公園及改善南投市10座公園設施，以符合家長和兒童對於多元遊憩空間的需求。
南投市長宋懷琳說，婦女會舊址圍牆將拆除，讓親子遊戲場和中山公園結為一體，整體空間更為寬廣完整，中山公園除了提供民眾散步、運動、休憩外，也能帶著小孩子到遊戲場享受多元的遊樂設施，讓中山公園成為更優質且多元的公園。
南投市公所表示，親子遊戲場施工期兩百多天，婦女會周圍路段大同街及民權街道路較為狹窄，施工期間會對周邊交通造成影響，提醒民眾經過時小心通行，造成不便也請民眾見諒。
南投市長當選人張嘉哲說，感謝宋懷琳市長在任內規畫南投市民所期盼的親子公園，建設親子公園一直是他重視的建設，上任後會維護好親子公園，增加更多符合市民需求的建設，讓大小朋友享受更多元且優質的遊憩空間。
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