好玩的來了 南投市中山公園婦女會舊址改建親子遊戲場

南投市明年7月將再增加一處親子遊戲場，南投市公所將中山公園婦女會舊址新建為「中山公園親子遊戲場」，面積約1500平方公尺，規畫盪鞦韆、翹翹板、組合式溜滑梯及攀爬網、飛碟轉盤、戶外彈跳床及沙坑等設施，預計明年7月底前完工，讓孩子可在父母陪伴下安全嬉戲。

親子公園是家長關心的公共建設，南投市長宋懷琳陸續向中央爭取經費興建市民公園及改善南投市10座公園設施，以符合家長和兒童對於多元遊憩空間的需求。

南投市長宋懷琳說，婦女會舊址圍牆將拆除，讓親子遊戲場和中山公園結為一體，整體空間更為寬廣完整，中山公園除了提供民眾散步、運動、休憩外，也能帶著小孩子到遊戲場享受多元的遊樂設施，讓中山公園成為更優質且多元的公園。

南投市公所表示，親子遊戲場施工期兩百多天，婦女會周圍路段大同街及民權街道路較為狹窄，施工期間會對周邊交通造成影響，提醒民眾經過時小心通行，造成不便也請民眾見諒。