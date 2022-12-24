2臨時人員變正職遭質疑 南投縣府：經林明溱同意

中央社／ 南投縣23日電

2名南投縣政府臨時人員變正職技工、駕駛遭質疑「靠關係」，縣府說，兩人都是經25日將卸任的南投縣長林明溱同意變為正職，依規定調整職務。

根據壹蘋新聞網報導，這兩名28歲、25歲的臨時人員父母是林明溱選舉時樁腳，早被安排進縣府工作，又因「這層關係」讓兩名年輕人跟著進縣府，且在林明溱卸任前，從臨時人員變正職技工、駕駛，質疑「根本靠關係」。

爆料者投訴，原本是臨時人員的張姓員工月薪約新台幣2萬4000元，「扶正」變技工，等於加薪9500元；林姓駕駛去年才進縣府當臨時司機，但今年選前人事凍結前夕轉為正職駕駛，月薪3萬3500元。

縣府回應媒體詢問表示，張姓員工外語系畢業，有英文專長，考量縣長室常有外賓而錄用，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，近年幾乎無外賓造訪，暫調支援文書收發，而林姓司機表現優異，兩人經林明溱同意升為正職。

林明溱

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