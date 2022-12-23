瑞典人平安夜看什麼節目？彰化家扶兒少今晚才知道

明晚是耶誕節的平安夜，彰化家扶中心員林區29名親子今天到員林市一家義式餐廳，聽耶誕環保繪本故事，玩耶誕歌傳遞禮物淘汰遊戲，不過15名家扶兒都拿到VOLVO車友認購的心願禮物，提前歡度平安夜。

VOLVO富王汽車公司年年舉辦「聖誕公益平安晚宴」，今年首度與彰化家扶中心合辦，今晚招待15名家扶兒與14名家長到員林市的義式餐廳吃奶油義大利筆管麵、義式鮮蔬餅、玉米濃湯等佳餚，口味很符合兒少，幾乎每一盤盤底朝天。

VOLVO富王汽車人員播放唐老鴨過耶誕節的卡通，並告訴兒少和家長，這是瑞典人平安夜必看的節目，眾人睜大眼睛專注觀看，很想看出瑞典人愛看的端倪，最後看不出來。用餐結束，銷售課長呂函諭扮演耶誕老人，出場被小朋友「吐槽」戴鬍子沒戴口罩，全場哈哈笑。他講森林小動物合力打掃垃圾，裝飾耶誕樹的環保故事，接著家扶兒玩傳遞禮物淘汰賽，為贈送心願耶誕禮物活動暖場，家扶兒都要說出自己今天做的一件好事才能拿到禮物。