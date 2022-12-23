快訊

蔡英文博士論文是真是假？彭文正纏訟3年今更一審判決結果出爐

對劉世芳特助違規開單女警被要求寫報告 分局回應了

害力行國小2學生「喝餿水」 北市衛生局裁罰結果出爐

南投半山夢工廠開幕 十層樓高生命樹成網路打卡熱點

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
半山夢工廠生命樹環樹步道，成為熱門打卡景點。記者江良誠／攝影
半山夢工廠生命樹環樹步道，成為熱門打卡景點。記者江良誠／攝影

樹德企業在南崗工業區打造半山夢工廠，今天上午開幕，以雲杉實木建構10層樓高的「生命樹」，讓人驚嘆。南投縣長林明溱感謝樹德企業和60家進駐廠商，為南投帶來超過500個就業機會，全新型態的觀光工廠，更成為南投觀光新利器。

半山夢工廠結合了觀光工廠及商城等元素，前後籌備10年、投入30億、匯集60個經營團隊、超過300個品牌進駐，結合在地文化及國際視野，展現將台灣帶往國際的宏願。今天開幕，經濟部長王美花、準縣長許淑華、南投市長宋懷琳、南投市長當選人張嘉哲等到場慶賀。

副總統賴清德昨天提前參觀，佩服樹德企業董事長吳宜叡的能力和毅力，讓夢工廠充滿歷史性、文化性、教育性和啟發性，這反映這塊土地上的人也在追逐夢想」。

今天開幕典禮邀請平埔族噶哈巫族耆老獻聲演唱，及數度入圍金曲獎的「小島大歌」團隊，邀請來自6國南島音樂藝術家齊聚，以悠揚歌聲為開幕儀式帶來世界南島音樂饗宴；再由吳宜叡董邀請貴賓一同上台，象徵夢工廠「勇敢啟航」。

林明溱說，半山夢工廠在1.3公頃的土地上投資30億，打造了南投規模最大的觀光工廠，他很開心在縣長任期最後，親眼見證半山夢工廠正式啟用，他也祝福南投各行各業都能蒸蒸日上、民眾生活越來越幸福。

許淑華說，樹德企業在台50年，在南崗工業區打造夢工廠為南投樹立新地標，並在空間安排及建築設計上，融入環保概念，成為台灣具代表性的綠建築，在試營運時就已湧入全國遊客，未來在縣內施政上，希望將環保及永續經營的觀念帶入南投生活中；推廣在地文化及綠能永續的精神，為南投縣人民打造更適合宜居的生活環境。

吳宜叡表示，夢工廠落成啟用讓他終於鬆了一口氣，10多年努力終於逐夢完成，將半山夢工廠視為「世界最大的小工廠」。結合並推廣台灣至國際舞台是打造半山夢工廠的主要理念，當中包括灣島文化館-世界南島中心、台灣歷史館、台灣故事館及台灣品牌館，向全世界訴說台灣的故事。

副總統賴清德昨晚搶先參觀半山夢工廠。記者江良誠／攝影
副總統賴清德昨晚搶先參觀半山夢工廠。記者江良誠／攝影
半山夢工廠開幕，平埔族噶哈巫族耆老獻聲演唱。圖／南投縣政府提供
半山夢工廠開幕，平埔族噶哈巫族耆老獻聲演唱。圖／南投縣政府提供
以雲杉打造十層樓高的巨大生命樹，成為半山夢工廠最大特色。記者江良誠／攝影
以雲杉打造十層樓高的巨大生命樹，成為半山夢工廠最大特色。記者江良誠／攝影
半山夢工廠今天開幕，希望為南投觀光注入新活力。圖／南投縣政府提供
半山夢工廠今天開幕，希望為南投觀光注入新活力。圖／南投縣政府提供

觀光工廠 綠建築

延伸閱讀

巨樹之夢勇敢啟航！ 樹德收納50周年慶暨半山夢工廠開幕

兩臨時員工突升正職 遭質疑寄生南投縣府

南投正副議長選舉民進黨不缺席 蔡銘軒搭檔陳玉鈴參選

寒流接連來襲 南投縣推友善旅館助街友禦寒

相關新聞

中市長盧秀燕就職典禮 逛市集拍照打卡還有彩蛋小禮物

台中市長盧秀燕就職典禮，12月25日上午8時將於台灣大道市政大樓府前廣場舉行，由行政院政務委員張景森擔任監誓人，台中市長...

兩臨時員工突升正職 遭質疑寄生南投縣府

南投縣政府兩名25歲、28歲臨時人員，在縣長林明溱卸任前，升為技工、正式駕駛，薪水大幅增加還享有公務員各種福利，遭質疑兩...

霧峰聯合行政中心開工 盧秀燕：結合公托 父母安心打拚

台中市長盧秀燕今主持霧峰區聯合行政中心興建工程動工典禮時說，她是六都現任及下一屆唯一女市長，積極推動公托、公幼與親子館，...

南投正副議長選舉民進黨不缺席 蔡銘軒搭檔陳玉鈴參選

南投縣議員當選人25日就職，隨即舉行正副議長選舉。國民黨由現任正副議長何勝豐、潘一全搭檔參選。民進黨拿下8席議員，這次決...

彰化楓灣慈善會關懷據點罕見熄燈 長輩不捨哭成一團

彰化縣推動社區關懷據點，彰化縣府12月中才歡慶成立第327個社區關懷據點，縣長王惠美親自前往贈牌慶賀，不過也有關懷據點宣...

線民案退黨再戰台中立委？ 黃國書這樣回應

九合一選舉民進黨大敗後，針對2024立委選舉布局，綠營鎖定藍營立委選區要「討回來」。台中市8選區，泛綠立委有6席，其中現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。