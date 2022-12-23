南投半山夢工廠開幕 十層樓高生命樹成網路打卡熱點
樹德企業在南崗工業區打造半山夢工廠，今天上午開幕，以雲杉實木建構10層樓高的「生命樹」，讓人驚嘆。南投縣長林明溱感謝樹德企業和60家進駐廠商，為南投帶來超過500個就業機會，全新型態的觀光工廠，更成為南投觀光新利器。
半山夢工廠結合了觀光工廠及商城等元素，前後籌備10年、投入30億、匯集60個經營團隊、超過300個品牌進駐，結合在地文化及國際視野，展現將台灣帶往國際的宏願。今天開幕，經濟部長王美花、準縣長許淑華、南投市長宋懷琳、南投市長當選人張嘉哲等到場慶賀。
副總統賴清德昨天提前參觀，佩服樹德企業董事長吳宜叡的能力和毅力，讓夢工廠充滿歷史性、文化性、教育性和啟發性，這反映這塊土地上的人也在追逐夢想」。
今天開幕典禮邀請平埔族噶哈巫族耆老獻聲演唱，及數度入圍金曲獎的「小島大歌」團隊，邀請來自6國南島音樂藝術家齊聚，以悠揚歌聲為開幕儀式帶來世界南島音樂饗宴；再由吳宜叡董邀請貴賓一同上台，象徵夢工廠「勇敢啟航」。
林明溱說，半山夢工廠在1.3公頃的土地上投資30億，打造了南投規模最大的觀光工廠，他很開心在縣長任期最後，親眼見證半山夢工廠正式啟用，他也祝福南投各行各業都能蒸蒸日上、民眾生活越來越幸福。
許淑華說，樹德企業在台50年，在南崗工業區打造夢工廠為南投樹立新地標，並在空間安排及建築設計上，融入環保概念，成為台灣具代表性的綠建築，在試營運時就已湧入全國遊客，未來在縣內施政上，希望將環保及永續經營的觀念帶入南投生活中；推廣在地文化及綠能永續的精神，為南投縣人民打造更適合宜居的生活環境。
吳宜叡表示，夢工廠落成啟用讓他終於鬆了一口氣，10多年努力終於逐夢完成，將半山夢工廠視為「世界最大的小工廠」。結合並推廣台灣至國際舞台是打造半山夢工廠的主要理念，當中包括灣島文化館-世界南島中心、台灣歷史館、台灣故事館及台灣品牌館，向全世界訴說台灣的故事。
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