大安農會100歲！ 百周年志寫滿農漁達人精彩故事

台中市大安區農會屹立100周年，今舉辦「百年大安．永續大安」百周年志發表會，書中內容涵蓋農會開創至今的典故歷史，更親訪15位在地農、漁業達人的精采故事，邀請資深農業推手講述與百年農會的情誼，內文多達369頁，頁頁精彩。大安區農會總幹事蔡建宗說，未來將分送台中各圖書館典藏，讓市民知悉大安區農會的故事。

歡慶大安區農會100歲，農會舉辦公益路跑、捐贈物資、「發現大安之美」的繪畫、攝影徵選比賽等系列活動。為求精進，大安區農會總幹事蔡建宗帶領團隊編纂「大安區農會百周年志」，見證「百年大安，永續大安」的傳承精神。

不同於一般會刊，純粹放上活動照片及各種人物大頭照，蔡建宗表示，希望這本百周年志可以集合人文薈萃精神，帶領市民認識自己的家鄉，認識前人留下的豐功偉業，緬懷先賢篳路藍縷的付出。

「大安區農會百周年志」從介紹大安區的歷史、地理位置談起，接續著描述農會本身的創立過程與演進、組織和相關人物。團隊更親訪15位大安區農業、養殖業達人，包含老、中、青的養豬、青蔥、芋頭等產業，看見在地奮鬥的故事。