8戶仍飲地下水 楊瓊瓔奔走明年5月有自來水可用

台中市縣市合併以12年，大雅區西寶里有8戶長期依賴地下水飲用，立法委員楊瓊瓔知悉後奔走中央，爭取354萬元經費施作自來水延管工程，預計明年5月完工，讓居民在家中打開水龍頭，即能使用經把關、乾淨的自來水。

今天上午，立法委員楊瓊瓔與市議員當選人吳呈賢、西寶里里長劉孝民、經濟部水利署、台中市經發局、自來水公司等單位會勘，楊爭取前瞻計畫總經費354萬元，施作大雅區西寶里西村路及昌平路三段600巷供水延管工程。

劉孝民指出，受益的住戶包括西村路3之2號等3戶、昌平路三段600巷等5戶，共計有8戶住戶，住戶長年靠地下水生活，但品質不穩定，這次預算到位，預定明年5月底就能供應自來水。

吳呈賢補充，在接下來延管工程中，若該地區居民有申請自來水管線的需求，可盡速向自來水公司申請，可省下部分的接水費用。

楊瓊瓔強調，大台中縣市合併近12年，在時代進步下，居然還有偏遠地區無水可用，心裡聽了十分難過，在得知消息後立即通報經濟部水利署、台中市政府、自來水公司協助。雖然申請的住戶只有8戶，但是擁有乾淨安全的自來水是每位國民應有的權利，不該受限於地理環境因素而被剝奪。

她向經濟部水利署及自來水公司奔走，提報自來水延管工程設計評選，上月獲水利署核定補助通過，自來水公司預計明年3月完成設計並交付承商施工，預計5月底前完工通水，半年後這8戶居民受惠，終於可脫離飲用地下水的風險。