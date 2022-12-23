快訊

蔡英文博士論文是真是假？彭文正纏訟3年今更一審判決結果出爐

對劉世芳特助違規開單女警被要求寫報告 分局回應了

害力行國小2學生「喝餿水」 北市衛生局裁罰結果出爐

8戶仍飲地下水 楊瓊瓔奔走明年5月有自來水可用

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市大雅區西寶里有8戶長期依賴地下水飲用，立法委員楊瓊瓔知悉後奔走中央，爭取354萬元經費施作自來水延管工程，預計明年5月完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市大雅區西寶里有8戶長期依賴地下水飲用，立法委員楊瓊瓔知悉後奔走中央，爭取354萬元經費施作自來水延管工程，預計明年5月完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供

台中市縣市合併以12年，大雅區西寶里有8戶長期依賴地下水飲用，立法委員楊瓊瓔知悉後奔走中央，爭取354萬元經費施作自來水延管工程，預計明年5月完工，讓居民在家中打開水龍頭，即能使用經把關、乾淨的自來水。

今天上午，立法委員楊瓊瓔與市議員當選人吳呈賢、西寶里里長劉孝民、經濟部水利署、台中市經發局、自來水公司等單位會勘，楊爭取前瞻計畫總經費354萬元，施作大雅區西寶里西村路及昌平路三段600巷供水延管工程。

劉孝民指出，受益的住戶包括西村路3之2號等3戶、昌平路三段600巷等5戶，共計有8戶住戶，住戶長年靠地下水生活，但品質不穩定，這次預算到位，預定明年5月底就能供應自來水。

吳呈賢補充，在接下來延管工程中，若該地區居民有申請自來水管線的需求，可盡速向自來水公司申請，可省下部分的接水費用。

楊瓊瓔強調，大台中縣市合併近12年，在時代進步下，居然還有偏遠地區無水可用，心裡聽了十分難過，在得知消息後立即通報經濟部水利署、台中市政府、自來水公司協助。雖然申請的住戶只有8戶，但是擁有乾淨安全的自來水是每位國民應有的權利，不該受限於地理環境因素而被剝奪。

她向經濟部水利署及自來水公司奔走，提報自來水延管工程設計評選，上月獲水利署核定補助通過，自來水公司預計明年3月完成設計並交付承商施工，預計5月底前完工通水，半年後這8戶居民受惠，終於可脫離飲用地下水的風險。

第四區管理處處長王亮中表示，大雅西寶里的自來水延管工程總經費354萬元，將進行西村路3之2號等延管工程100DIP共220公尺、昌平路三段600巷延管工程100DIP共315公尺，預計於明年5月底前完工通水。

台中市大雅區西寶里有8戶長期依賴地下水飲用，立法委員楊瓊瓔知悉後奔走中央，爭取354萬元經費施作自來水延管工程，預計明年5月完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市大雅區西寶里有8戶長期依賴地下水飲用，立法委員楊瓊瓔知悉後奔走中央，爭取354萬元經費施作自來水延管工程，預計明年5月完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供

水利署 楊瓊瓔

延伸閱讀

農保條例修正案初審通過 生育津貼喪葬給付都提高

楊瓊瓔送水果月曆受歡迎 寒風中湧現排隊人潮

民進黨台中擬找他征戰立委？陳柏惟：尚未有正式討論

墓地變機車考照練習場 神岡第八公墓後年遷葬變綠美化

相關新聞

中市長盧秀燕就職典禮 逛市集拍照打卡還有彩蛋小禮物

台中市長盧秀燕就職典禮，12月25日上午8時將於台灣大道市政大樓府前廣場舉行，由行政院政務委員張景森擔任監誓人，台中市長...

兩臨時員工突升正職 遭質疑寄生南投縣府

南投縣政府兩名25歲、28歲臨時人員，在縣長林明溱卸任前，升為技工、正式駕駛，薪水大幅增加還享有公務員各種福利，遭質疑兩...

霧峰聯合行政中心開工 盧秀燕：結合公托 父母安心打拚

台中市長盧秀燕今主持霧峰區聯合行政中心興建工程動工典禮時說，她是六都現任及下一屆唯一女市長，積極推動公托、公幼與親子館，...

南投正副議長選舉民進黨不缺席 蔡銘軒搭檔陳玉鈴參選

南投縣議員當選人25日就職，隨即舉行正副議長選舉。國民黨由現任正副議長何勝豐、潘一全搭檔參選。民進黨拿下8席議員，這次決...

彰化楓灣慈善會關懷據點罕見熄燈 長輩不捨哭成一團

彰化縣推動社區關懷據點，彰化縣府12月中才歡慶成立第327個社區關懷據點，縣長王惠美親自前往贈牌慶賀，不過也有關懷據點宣...

線民案退黨再戰台中立委？ 黃國書這樣回應

九合一選舉民進黨大敗後，針對2024立委選舉布局，綠營鎖定藍營立委選區要「討回來」。台中市8選區，泛綠立委有6席，其中現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。