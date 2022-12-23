中市長盧秀燕就職典禮 逛市集拍照打卡還有彩蛋小禮物

台中市長盧秀燕就職典禮，12月25日上午8時將於台灣大道市政大樓府前廣場舉行，由行政院政務委員張景森擔任監誓人，台中市長盧秀燕將與一級機關首長宣誓就職，現場除規劃市集，還有2處情境拍照打卡區，宛如一場嘉年華。台中市長盧秀燕上屆就職典禮送出1萬個谷關乾淨空氣瓶，引發熱議，這次就職的彩蛋小禮物，也令不少市民相當期待。

中市府表示，12月25日當日上午8時，將由台中市和平區德芙蘭國小帶來美聲合唱及弦樂團演奏，為典禮揭開序幕，而後由盧市長宣誓就職、布達副市長、布達一級機關首長及宣誓與授予印信，典禮結束後，中台灣薩克斯風菁英團及台中市政府現職暨退休公教員工合唱團也將帶來精彩表演。

此外，為讓市民感受耶誕節氛圍，市府邀集20家業者現場設攤，當天上午7時30分至11時30分擺攤，預計10時過後還會免費發送2000份爆米花、及200份芋圓紅豆湯。

市府表示，此次市集攤商包含東東芋圓、蜜友冰棒、1955阿義、澎沛萃茶佐木耳、日日是好日手作甜點、沙鹿小熊木瓜牛奶、the EGGY 一顆蛋．糕、馥蘿菈可頌專賣、香草騎士x香草家、籽田｜法式．喫下午茶、左心房友禮等台中好甜競賽百大店家；旅禾泡芙之家、熊介巧等十大伴手禮得獎店家，以及在地優質甜點店家麥秋・手作甜品，5攤青創業者如Tengyawen、DAMU HOME、PULP泥研植物所、舊好再製所、CAROL重機皮革手作。