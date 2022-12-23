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兩臨時員工突升正職 遭質疑寄生南投縣府

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣府兩名臨時員工在縣長卸任前升為技工和正職駕駛，被質疑寄生上流。圖／讀者提供
南投縣府兩名臨時員工在縣長卸任前升為技工和正職駕駛，被質疑寄生上流。圖／讀者提供

南投縣政府兩名25歲、28歲臨時人員，在縣長林明溱卸任前，升為技工、正式駕駛，薪水大幅增加還享有公務員各種福利，遭質疑兩人父母是林明溱樁腳，靠關係才能進入縣府，如同電影「寄生上流」，父母子女寄生縣府。南投縣府表示，兩人是依表現和相關規定才調整職務，但其他臨時人員大感不平。

據了解，25歲張姓女員工是臨時人員，月薪約2萬4000元，但最近錄取為技工，派到新聞行政處機要行政科，月薪3萬3500元，薪水增加9500元。28歲林姓員工去年進縣府擔任臨時司機，不到1年，今年8月轉為正職駕駛，月薪3萬3500元。

爆料者稱，張女母親是林明溱樁腳，之前便入縣府在縣長室擔任技工，張女靠著母親關係，又進入縣府，並從臨時人員升為正職技工。

林男父親是林明溱樁腳兼司機，8年前林明溱當選縣長，就成為縣府正職駕駛，林男循著父親的模式，從臨時人員變正職駕駛，讓其他臨時司機感到不服。

爆料者認為，讓兩名年輕人沒有工作經驗，卻因父母關係，進入縣府工作，又在林明溱卸任前，升為正式員工，享有公務員所有福利，只要不犯錯，就可以當到退休，捧了鐵飯碗，相當不公平，父子、母女靠關係寄生縣府。

縣府表示，依據「中央各機關學校工友員額管理作業要點」第4條2項規定，「因工作性質特殊，經主管機關從嚴檢討，無法由現職工友轉化移撥且難以採行替代措施者，得在預算員額總數額度內，專案報行政院核定」，地方政府機關可以依此規定辦理。

張女有英文專長，縣長室長常有外賓，才予以錄取，現在暫時到文書科支援，負責文書收發工作。林姓司機，有職業駕駛執照，過去表現優異，所以在林明溱同意下，升為正職駕駛。

林明溱 樁腳 寄生上流

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