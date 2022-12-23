霧峰聯合行政中心開工 盧秀燕：結合公托 父母安心打拚

台中市長盧秀燕今主持霧峰區聯合行政中心興建工程動工典禮時說，她是六都現任及下一屆唯一女市長，積極推動公托、公幼與親子館，未來霧峰區聯合行政中心一樓將設置有公託，將成為霧峰第三座公托，讓年輕父母放心托養、安心打拚。

盧秀燕說，原有的霧峰區公所為1973年興建，歷經921地震後，破舊不堪使用，霧峰區聯合行政中心規畫以霧峰區公所原基地重建，全案總預算近7億元，為地上五層、地下二層建築，設置區公所、戶政事務所進駐，一樓有公托中心、便民辦公室，另有大禮堂、多功能活動廣場及綠廊環境景觀，洽公民眾更便利，預計2016年完工。

盧秀燕說，霧峰是她的「起家厝」，她從政第一站台灣省議會就在霧峰，她承諾霧峰一定要大建設，身為六都唯一女市長，她重視公托、公幼，霧峰的公托數在她任內從零座增至二座，未來霧峰區聯合行政中心完工後，其中托育中心將成為霧峰第三座公托。

建設局長陳大田指出，聯合行政中心建築外觀融入林家花園建築元素，延續在地人文歷史，周邊退縮，打造充滿綠意的人行空間，以霧峰區聯合行政中心作為都市文化軸線，成為城市美麗端景之一。