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霧峰聯合行政中心開工 盧秀燕：結合公托 父母安心打拚

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市霧峰區聯合行政中心今動工。記者趙容萱／攝影
台中市霧峰區聯合行政中心今動工。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕今主持霧峰區聯合行政中心興建工程動工典禮時說，她是六都現任及下一屆唯一女市長，積極推動公托、公幼與親子館，未來霧峰區聯合行政中心一樓將設置有公託，將成為霧峰第三座公托，讓年輕父母放心托養、安心打拚。

盧秀燕說，原有的霧峰區公所為1973年興建，歷經921地震後，破舊不堪使用，霧峰區聯合行政中心規畫以霧峰區公所原基地重建，全案總預算近7億元，為地上五層、地下二層建築，設置區公所、戶政事務所進駐，一樓有公托中心、便民辦公室，另有大禮堂、多功能活動廣場及綠廊環境景觀，洽公民眾更便利，預計2016年完工。

盧秀燕說，霧峰是她的「起家厝」，她從政第一站台灣省議會就在霧峰，她承諾霧峰一定要大建設，身為六都唯一女市長，她重視公托、公幼，霧峰的公托數在她任內從零座增至二座，未來霧峰區聯合行政中心完工後，其中托育中心將成為霧峰第三座公托。

建設局長陳大田指出，聯合行政中心建築外觀融入林家花園建築元素，延續在地人文歷史，周邊退縮，打造充滿綠意的人行空間，以霧峰區聯合行政中心作為都市文化軸線，成為城市美麗端景之一。

今天的典禮包含盧秀燕、市議員林碧秀、林德宇、李天生、張滄沂、市議員當選人張芬郁、陳大田、民政局長吳世瑋、社會局長彭懷真、政風處長詹政曇、研考會專委周憲民、總統府國策顧問湯文萬、中華民國一貫道總會理事長王寶宗、霧峰林家花園董事長林秀瑛、霧峰區長陳宗祈、霧峰區戶政事務所主任陳秀珍及在地里長到場；另台中市議會副議長顏莉敏、市議員當選人江和樹派代表參加。

台中市霧峰區聯合行政中心今動工。記者趙容萱／攝影
台中市霧峰區聯合行政中心今動工。記者趙容萱／攝影
霧峰區公所。記者趙容萱／攝影
霧峰區公所。記者趙容萱／攝影
台中市霧峰區聯合行政中心今動工。記者趙容萱／攝影
台中市霧峰區聯合行政中心今動工。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 議員 公幼

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