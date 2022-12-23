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南投正副議長選舉民進黨不缺席 蔡銘軒搭檔陳玉鈴參選

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣議員蔡銘軒將代表民進黨參選南投縣議長。圖／取自蔡銘軒臉書
南投縣議員蔡銘軒將代表民進黨參選南投縣議長。圖／取自蔡銘軒臉書

南投縣議員當選人25日就職，隨即舉行正副議長選舉。國民黨由現任正副議長何勝豐、潘一全搭檔參選。民進黨拿下8席議員，這次決定推出自家人選參選，經過8名議員拍板，將由縣黨部主委蔡銘軒搭配新科議員陳玉鈴角逐，展現勇於承擔、凝聚綠營向心力。

南投縣議會共有37席議員，這次選舉國民黨拿下13席、民進黨8席、民眾黨1席，無黨籍15席。國民黨和無黨籍議員關係良好，議會正副龍頭一向由國民黨掌握，民進黨過去未推正副議長人選，而是由當選議員各自投票給自己表態。

蔡銘軒說，這次九合一選舉民進黨慘敗，昨晚副總統賴清德在南投舉辦黨主席選舉政見發表會，支持者也表達民進黨不夠團結，為了回應民意，民進黨縣議會黨團上周決定推出正副議長候選人，落實民主強化黨團向心力。

昨日經黨團8名議員當選人討論，最後拍板由蔡銘軒、陳玉鈴搭檔參選。蔡銘軒說，民進黨席次不如國民黨，他擔任主委更要勇於承擔，感謝陳玉鈴願意搭檔，要讓人看到民進黨的骨氣和團結氣勢。

南投縣新科議員陳玉鈴代表民進黨參選南投縣副議長。圖／取自陳玉鈴臉書
南投縣新科議員陳玉鈴代表民進黨參選南投縣副議長。圖／取自陳玉鈴臉書

民進黨 議員 國民黨

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