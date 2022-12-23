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彰化楓灣慈善會關懷據點罕見熄燈 長輩不捨哭成一團

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化楓灣慈善會辦理長照2.0巷弄長照站暨關懷據點4年多，服務有口碑，卻因內部問題將熄燈。記者林敬家／攝影
彰化楓灣慈善會辦理長照2.0巷弄長照站暨關懷據點4年多，服務有口碑，卻因內部問題將熄燈。記者林敬家／攝影

彰化縣推動社區關懷據點，彰化縣府12月中才歡慶成立第327個社區關懷據點，縣長王惠美親自前往贈牌慶賀，不過也有關懷據點宣布熄燈，彰化楓灣慈善會辦理長照2.0巷弄長照站暨關懷據點4年多，服務有口碑，還曾帶著長輩前往台北小巨蛋表演，但因慈善會內部意見不同，決定明年起停辦據點服務。

彰化縣府社會處表示，彰化楓灣慈善會關懷據點若熄燈就會是縣內第一個停辦的據點，會持續協調續辦的可能，若真不行，也會盡量找其他團體組織接手，讓長者服務不中斷。

彰化楓灣慈善會2017年成立，縣府輔導下在地方信仰中心楓灣宮成立長照C據點與關懷據點，提供定點用餐，也有關懷訪視、健康促進活動，課程豐富像是歌唱、藝術、體能和心靈成長等。

志工也是前總幹事黃月琴說，每天約有40名長者固定到據點運動上課，志工也為10人送餐，服務在地長輩，是縣內村里社區觀摩的對象，今年還與弘道老人福利基金會為銀髮族籌辦一個大型舞台秀計畫，帶著長輩前往台北小巨蛋演出。

黃月琴表示，因會內對於據點服務有不同意見，不得已只能明年起熄燈，實在很不捨，希望未來能有其他團體或組織接手，讓長輩持續運動，也相互陪伴。

本月18日據點舉辦感恩餐會，長輩相當不捨都哭成一團，張姓婦人說，每天來上課覺得很充實，許多人專程從別的村來，之後不知道能去哪裡；90多歲楊姓婦人說，白天只有她在家，到據點有人陪伴還有午餐，以後自己一人無法煮飯，該怎麼辦？也有許多成員分享原本心情憂鬱，參加據點活動心情都變好。

彰化縣府衛生局長葉彥伯說，C據點是社區關懷據點的加值服務，縣內截至今年底已成立約270個長照C據點，每年底據點都會自行評估是否續辦，停辦的很少，停辦幾乎是團體組織內部原因，如果執行上有困難會協助，但若是內部問題，就比較困難。

彰化楓灣慈善會辦理長照2.0巷弄長照站暨關懷據點服務長者，卻因內部問題將熄燈。記者林敬家／攝影
彰化楓灣慈善會辦理長照2.0巷弄長照站暨關懷據點服務長者，卻因內部問題將熄燈。記者林敬家／攝影

長照 葉彥伯 王惠美

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