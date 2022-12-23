台中新成立數位治理局？盧秀燕：就職日掛牌、兌現政見

台中市長盧秀燕25日連任就職，今被問及新成立數位治理局一事說，城市發展、國家發展越來越數位化，必須及時提供數位化服務及建設，成立數位治理局迫在眉睫，中央今年成立數位發展部，台中市也立刻跟進，25日就職當日掛牌成立、兌現政見。

台中市為推進台中智慧城市發展，並將原台中市政府資訊中心併入數位治理局。新任局長林谷隆37歲，淡江大學法學碩士、東海大學政治學系博士班，現職為台中市政府研考會專門委員。

盧秀燕今天上午9時30分，出席霧峰區聯合行政中心動土典禮後受訪說，台中市之前就有組織法，希望新設立數位局，最主要是城市發展、國家發展越來越數位化，數位化的服務及建設，中市府必須及時提供。

盧秀燕指出，中央今年成立數位發展部，中市本來就有組織法，當時她在選舉公報上提出政見，承諾下一屆成立數位局，一定要說到做到，兌現政見，新成立的數位治理局預計於12月25日她連任就職當日掛牌成立。

盧秀燕說明，希望數位治理局成立後，讓城市發展智慧化、智慧治理，舉例來說，台中正辦理台中購物節，過去仰賴人工兌獎，現在都改為智慧化有強大的APP，加入會員、兌獎等操作極為簡單；又如之前辦理的台灣燈會，當時觀旅局也設計APP可在園區導航，現在智慧化分散在各局處，需要整合服務市民、建設管理，因此數位治理局的成立迫在眉睫，近年中央、地方都紛紛成立相關數位單位，中央今年成立數位發展部，由唐鳳擔任部長，台中市也立刻跟進、兌現政見。