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影／三縣市來台中借將？盧秀燕：台中好，台灣也要好

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右二）今被問及三縣市來台中借將一事說，借將「分黨派、人才共享」，因為台中好，台灣也要好。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（右二）今被問及三縣市來台中借將一事說，借將「分黨派、人才共享」，因為台中好，台灣也要好。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕後天連任就職，今被問及三縣市來台中借將一事說，台中借將採「不分黨派、人才共享」，因為台中好，台灣也要好，這次有三縣市借將，有國民黨、民眾黨、民進黨，她都公平處理。

盧秀燕今天上午出席霧峰區聯合行政中心動土典禮後受訪說，台中市培養很多人才，同時市政也獲肯定，因此有些縣市政府改組時，紛紛來台中市借將，台中借將原則採最高規格，「不分黨派、人才共享」，因為台中好，台灣也要好，盼每個縣市政府，無論黨派，都能有好的人才。

盧秀燕說明，這次有三縣市借將，有國民黨、民眾黨、民進黨，她都公平處理，每一位都是我們培養的優秀人才，到這三縣市擔任主官，代表台中市政府市政及人才獲肯定，也很樂意人才分享，讓台灣更好，讓各縣市運作能更好。這三縣市首長之前都有向她磋商、拜託，我們樂於分享，她昨天召見其中2人，今天再召見1人，並期勉他們在新單位要好好工作、表現。

盧秀燕

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