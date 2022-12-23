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寒流接連來襲 南投縣推友善旅館助街友禦寒
寒流來襲，預計連續兩個周末氣溫最低，南投縣政府啟動走動式關懷服務，與人安基金會南投平安站合作共訪探視關懷縣內街友需求，並針對居住街頭民眾發放禦寒外套、毛帽、暖暖包、睡袋等保暖用品，今年並推出友善旅館，遇到極端氣候包括寒流可安排街友住宿禦寒。
「我好久沒吃熱騰騰的湯圓了，感覺沒有被社會遺忘」，街友阿昇說，志工昨晚探訪街友，送上應景的冬至湯圓，寒夜中讓街友心頭暖烘烘。志工送上保暖衣物，也勸街友住進友善旅館，以免低溫發生意外。
社會及勞動處長林志忠表示，南投縣地廣人稀，街友分布區域性大，部分民眾對於街友多數因不了解，表現不友善，常驅離或檢舉街友放置在街頭的家當。街友生活更困難，加上極端氣候更易發生疾病、意外。
林志忠說，過去街友不喜歡被送到安置機構，認為生活不自由，縣府推出友善旅館，與南投、埔里、竹山旅館業者合作，遇到寒流、冷氣團，可讓街友住宿旅館內，不會限制活動，每次一到三天，視氣溫狀況可延長到10天以上。
南投縣列冊街友48多人，比疫情前增加一倍多，可見疫情對弱勢族群衝擊不小。林志忠說，街友入住友善旅館禦寒，同時提供一天200元餐食費，避免因低溫發生意外，並持續探視南投、草屯、埔里、竹山、名間等地街友，提供所需物資以度寒冬。
人安基金會站長蔡柏毅表示，南投街友以中高齡或多重慢性病，加上無家庭而淪落街頭，不少街友有工作意願，但因年紀和疾病，求職經常碰壁，無力維持基本生活。為了讓街友感受社會關心，人安基金會與縣府社工走動式關懷，訪視關懷街友個別需求外，並發放熱湯圓給街友，除了物質的照顧，也讓他們感受社會的溫暖。
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