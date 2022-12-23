為何邀王育敏任副手？盧秀燕揭露「2個理由」

台中市長盧秀燕高票當選連任，將於後天連任就職，下任小內閣大亮點，邀前立委王育敏任副市長。盧秀燕今天被問及此事說，王育敏專長在兒福、青少、弱勢社福，王育敏過去幾十年專注這一塊，這代表她的施政理念，第二是她是現任、下屆六都唯一女市長，有機會也希望拔擢女性。

盧秀燕今天上午9時30分，出席霧峰區聯合行政中心動土典禮後受訪說，王育敏的專長在兒福、兒少青少權益，以及與弱勢社會福利。台中市發展很進步、夠繁榮，但是我們不要忽略有些人仍需政府特別關心及幫忙，一個城市富裕後，不要忘記有些人在城市角落需要政府特別扶持。

她指出，因此我們一方面拚經濟、做建設，更需要有人專注兒少、社福、弱勢及青少、長輩權益等，王育敏過去幾十年就是在落實社福這一塊，這就是代表她的施政理念。

盧秀燕認為，第二是拔擢女性，女性在任官、政界應該要有一定的發展，到現在她是六都唯一女市長，下屆也是六都唯一的女市長，大家要知道女性在政壇上站起非常不容易，所以有機會，我們也希望拔擢女性。