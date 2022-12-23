中市府元旦邀中信兄弟領唱國歌 聯名口罩、兔年紀念幣限量發送

迎接112年到來，台中市府元旦上午8時，將在台灣大道市府前廣場舉行元旦升旗典禮，邀勇中信兄弟總教練林威助，帶領創下11連勝投手吳哲源、陳柏豪、捕手高宇杰及內野手馬鋼等隊員領唱國歌。中市府民政局長吳世瑋說，今年元旦升旗開放民眾觀禮，市府除準備小國旗外，還有「兔年元旦紀念幣」與「市府及中信兄弟聯名口罩」，上午6時30分限量發送。

吳世瑋表示，元旦升旗典禮以「112台中幸福二連霸」為主題，除象徵盧秀燕市長帶領市府團隊近4年的耕耘逐步開花結果，在近期揭曉的2022縣市幸福指數大調查，台中以75.4%施政滿意度勇奪六都第一，獲得市民迴響，市府將持續攜手市民，打造台中成為最幸福、宜居的模範城市。

中信兄弟隊今年拿下隊史第9座總冠軍，並締造二連霸，也是以台中為主場以來第2座總冠軍；元旦當日，歡迎市民到場一同拋灑幸福彩帶，共享幸福二連霸榮耀。

民政局表示，此次除邀請中信兄弟隊員領唱國歌，球團吉祥物小翔及應援團團長小白，將與新社、沙鹿、太平及南區等4區吉祥物引領市長及來賓進場，還有熱力四射的中信兄弟啦啦隊Passion sisters林可、貴貴、希希、松鼠、白白及盈瑩帶來熱血應援曲，並由台中女中儀隊領航國旗護旗進場，另邀請台中在地舞團及極限健身中心專業教練團熱力開跳，健康活力迎新年。

民政局指出，不便到場的民眾，元旦當日上午7時40分也可以透過盧市長臉書 ( https://m.facebook.com/LuShiowYen )觀看現場直播，同步感受現場熱鬧氛圍。