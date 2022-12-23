和平區埋伏坪步道完工 民眾享登山樂體驗原鄉文化
台中市和平區埋伏坪登山步道因豪雨造成中斷，台中市政府投入經費新建簡易跨越橋、掛網護坡，既有木樁駁坎及步道欄杆復舊，近日完工，民眾可享受森林浴，體驗當地原鄉文化。
台中市觀光旅遊局今天接受中央社記者採訪表示，和平區為台中市面積最大、人口密度最低的區域，境內山林景緻優美，生態豐富。埋伏坪登山步道為健腳級步道，全長2.6公里，林蔭遮蔽、氣候涼爽，具有獨特地質、地形景觀及珍貴原始林生態，遊客除登山健走，還能體驗當地泰雅族原鄉文化。
觀旅局指出，埋伏坪登山步道今年5、6月因連日豪雨造成中斷，市府投入經費新台幣113萬多元新建簡易跨越橋、掛網護坡，並將既有木樁駁坎及步道欄杆復舊等，近日已經完工。
觀旅局推薦，旅客上午走訪健腳級的埋伏坪登山步道後，下午可沿縣道140號走訪附近景點，如后里區泰安鐵道文化園區，或至月眉觀光糖廠吃冰、聽老故事、到中社觀光花市欣賞花海，感受后里悠然人文風景，麗寶樂園渡假區豐富的遊樂設施和遊程也是選項。
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