免費入場 今晚6點半 豐原火車站辦耶誕音樂晚會

後天就是耶誕佳節，今晚6點半在台中豐原火車站廣場，由立委江啟臣、台灣新世代關懷協會與在地企業舉辦「聖誕飄樂音，豐原好暖心」耶誕音樂會，邀請豐原區的四所國小表演樂曲，還有擠進「世界霹靂舞爭霸戰」八強的亨泰舞團，活動免費入場，給大家歡樂美好的音樂盛宴。

今晚6點半，豐原火車站廣場10米高的耶誕樹前，將舉辦「聖誕飄樂音，豐原好暖心」耶誕音樂會，活動邀請豐原、豐田、南陽及瑞穗國小演出應景樂曲，還有全球首支唐寶寶陶笛樂團「大器樂團」到場演出。