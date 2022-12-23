免費入場 今晚6點半 豐原火車站辦耶誕音樂晚會
後天就是耶誕佳節，今晚6點半在台中豐原火車站廣場，由立委江啟臣、台灣新世代關懷協會與在地企業舉辦「聖誕飄樂音，豐原好暖心」耶誕音樂會，邀請豐原區的四所國小表演樂曲，還有擠進「世界霹靂舞爭霸戰」八強的亨泰舞團，活動免費入場，給大家歡樂美好的音樂盛宴。
今晚6點半，豐原火車站廣場10米高的耶誕樹前，將舉辦「聖誕飄樂音，豐原好暖心」耶誕音樂會，活動邀請豐原、豐田、南陽及瑞穗國小演出應景樂曲，還有全球首支唐寶寶陶笛樂團「大器樂團」到場演出。
江啟臣指出，活動加碼邀請最近剛闖入「世界霹靂舞爭霸戰」八強的亨泰舞團，讓民眾不只感受耶誕音樂，更是視覺與舞蹈藝術的饗宴夜晚，預祝耶誕佳節愉快。
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