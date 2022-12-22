中火前方龍昌路因汙水工程塞車 議員爭取闢替代道路

台電台中火力發電廠正前方的龍井區龍昌路為台中港區幹道，近期因建設局埋設汙水管箱涵占用二線車道，造成塞車，加上大型車多，險象環生，市議員張家銨今邀集相關單位協調，並爭取開闢替代道路。建設局說，汙水工程施作期間將妥為規劃交通維持措施，降低交通影響。

張家銨說，龍昌路為雙向共四線道，近期因市府汙水工程占用二線車道，等於大型車、轎車全擠單向單車道，恐釀交通事故，引發上下班民眾安全顧慮，因此邀集交通部航港局中部航務中心、市政府地政局、水利局、台中火力發電廠、中龍鋼鐵等單位舉辦協調會討論，未來研擬將鄰近的工業路拓寬、打通，作為替代道路。

建設局說明，地方建議拓寬開闢替代道路案，經評估拓寬及開闢道路長度約1公里、寬度15公尺，總工程經費約1億8000萬元，建設局新工處將籌措預算完備後開闢，但因道路用地取得及工程開闢期程初估需2年，因此汙水工程施作期間，市府將妥為規劃交通維持措施，降低交通影響。