台中購物節登錄金額提前破3百億 中市府加抽1名百萬獎

台中購物節登錄消費金額截至20日已突破3百億元，提前達成中市府今年訂定目標，經發局長張峯源昨晚於台中火車站前廣場，領同仁分糖果報佳音，與民眾歡慶耶誕佳節，並同時宣布，28日將加碼抽1名百萬現金獎得主；張峯源也將抽中的「天天抽」3千元，全數捐贈中市社會救助金專戶，讓喜氣富意義。

張峯源表示，今年台中購物節自雙十暖身開跑，短短38天就衝出登錄消費金額101億元，經發局延續去年登錄消費金額破百億，加碼抽百萬現金的活動，提前揭曉今年購物節首位百萬現金得主，緊接著19天後，登錄消費金額站上200億元大關，經發局再次加碼抽出100萬現金。

張峯源說明，今年購物節原規畫月月抽2名100萬現金獎，目前已揭曉4位百萬幸運兒，緊接著24日將於一中商圈水利大樓前廣場，抽出2名100萬現金得主，28日再加碼，於市府抽出1名100萬現金，將共有7名百萬得主。

張峯源也呼籲民眾，今年台中購物節至24日結束，把握最後3天活動時間，走逛台中景點、商圈，消費登錄就有機會參加1700名天天抽3千現金、週週抽12名10萬現金、各1台時尚酷跑機和智慧電車、還有24日2名、8日加碼抽1名1百萬現金。

張峯源強調，明年1月登場的壓軸抽，更有1戶精品好宅和3台百萬油電車等著大家拿。值得一提的是，經發局為方便民眾參加壓軸抽，特別延長台中購物節APP登錄發票和合作店家收據的期限至今年12月31日23點59分，請民眾記得要於期限內，完成登錄發票或合作店家收據。