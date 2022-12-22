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鎮代會主席之爭 二林鎮要禮讓溪湖鎮可能抽籤
下屆鄉鎮民代表25日宣誓就職，彰化縣二林鎮民代表會一連兩屆由抽籤產生，無獨有偶，溪湖鎮代會也曾發生相同情形，據了解，溪湖鎮代會12名當選人形成兩股力量，可能再上演主席由抽籤產生的狀況。
絕大多數鄉鎮民代表會的代表人數為單數，在必定投票的情況下，一定會由投票產生正、副主席，二林鎮和溪湖鎮的鎮代人數為12人，二林鎮上屆和本屆的鎮代會主席都是6比6平手，抽籤決定誰當主席，現任主席洪敏綺和夫婿許杰霖決定終結「對立」，禮讓可敬的對手鎮代洪秀治擔任下屆主席，共創和諧二林。
溪湖鎮政壇人士今天指出，溪湖鎮代會12年前發生鎮代投票6比6平手的情形，當時抽籤洪本成抽中並擔任主席，後來洪本成轉戰縣議員，接連當選，又高票連任下屆縣議員，而溪湖鎮代會接著也都經由投票平順選出主席，不過現任主席邱鳳蘭意外落馬，主席大位將懸空，鎮代當選人隱然形成兩個陣營，可能再度抽籤決定誰當主席。
溪湖鎮一名鎮代表示，到目前為止大家都沒表明支持對象，以私下交情來講，部分鎮代已有定見，現階段態勢可能像6比6，想當主席的鎮代積極爭取游離票，現在難以斷定大局是否翻盤。
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