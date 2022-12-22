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和平埋伏坪登山道因雨路斷 中市修繕完成開放通行

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市觀旅局改善埋伏坪登山步道，新建簡易跨越橋、掛網護坡，並將既有木樁駁坎、步道欄杆復舊。圖／台中市政府提供
中市觀旅局改善埋伏坪登山步道，新建簡易跨越橋、掛網護坡，並將既有木樁駁坎、步道欄杆復舊。圖／台中市政府提供

台中埋伏坪登山步道今年5、6月因連日豪雨，導致路面破損中斷，觀旅局投入113萬餘元改善，新建簡易跨越橋、掛網護坡，並將既有木樁駁坎及步道欄杆復舊等。觀旅局表示，工程近日已完工，保留自然生態風貌工法復舊步道，提升整體安全性，重新開放通行，歡迎喜愛登山健行的民眾體驗，享受森林浴。

觀旅局指出，和平區為台中市面積最大、人口密度最低的區域，境內山林景緻優美，生態豐富，埋伏坪登山步道為健腳級步道，全長2.6公里，林蔭遮蔽、氣候涼爽，具有獨特地質、地形景觀及珍貴原始林生態，遊客除登山健走外，還能體驗當地泰雅族原鄉文化，是具特色的登山行程選擇。

觀旅局說明，台中市登山步道分為自然景觀、生態體驗及文化歷史步道三類，級別有親子級、休閒級、健腳級及挑戰級四種，山友可依據個人時間、體能選擇適合的步道健行。

觀旅局也推薦，位於和平區的埋伏坪登山步道屬於健腳級，遊客上午走訪玩，下午可沿縣道140號走訪附近景點，如后里區泰安鐵道文化園區，或至月眉觀光糖廠吃冰、聽老故事、到中社觀光花市欣賞花海，感受后里悠然人文風景；此外，麗寶樂園渡假區豐富的遊樂設施和遊程也是一大選項。

台中埋伏坪登山步道今年5、6月因連日豪雨，導致路面破損中斷。圖／台中市政府提供
台中埋伏坪登山步道今年5、6月因連日豪雨，導致路面破損中斷。圖／台中市政府提供
中市觀旅局改善埋伏坪登山步道，新建簡易跨越橋、掛網護坡，並將既有木樁駁坎、步道欄杆復舊。圖／台中市政府提供
中市觀旅局改善埋伏坪登山步道，新建簡易跨越橋、掛網護坡，並將既有木樁駁坎、步道欄杆復舊。圖／台中市政府提供

登山步道 后里 台中市

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