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台中馬卡龍公園遮蔭不足、遊具藏危機 市府：會改善

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員蔡耀頡今會勘馬卡龍公園遊具區。圖／蔡耀頡提供
台中市議員蔡耀頡今會勘馬卡龍公園遊具區。圖／蔡耀頡提供

台中市太平區的馬卡龍公園因為有11公尺高的溜滑梯，深受到民眾歡迎。台中市議員蔡耀頡今天到場會勘遊具區，針對家長反映遮蔭嚴重不足、遊樂設施裸露鐵條、鋼筋潛藏危機，要求改善。台中市建設局表示，立即改善遊樂設施，遮蔭因涉及現地建築物問題，研議先搭設臨時帳蓬。

蔡耀頡說，馬卡龍特色公園占地3.15公頃，今年10月底開幕後，吸引大批民眾遊玩，但很多家長反映，公園遮蔭嚴重不足，白天帶孩子在大太陽底下玩十分鐘以上，大呼受不了，遊樂設施裸露鐵條、鋼筋，潛藏危機，安全堪虞。

他指出，此外，遊具原設計動線與孩童遊玩有所出入，盼市府能設部分保護措施，另因周周高人流的使用，請市府加強巡視遊具安全，也謝謝建設局人員周末在公園排班巡檢，盼透過良善溝通，讓馬卡龍公園優化成更好的市民樂園。

台中市議員蔡耀頡今會勘馬卡龍公園遊具區。圖／蔡耀頡提供
台中市議員蔡耀頡今會勘馬卡龍公園遊具區。圖／蔡耀頡提供

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