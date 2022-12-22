台中山海屯女孩培力據點將啟用 外埔公托明年下半年招生

台中女兒館可幫助青少女多元發展，市議員吳敏濟曾提案爭取設立分館，服務山海屯女孩的培力據點近期將啟用；吳敏濟也向市府爭取設立外埔公托，解決年輕夫妻托育問題，公托將設在馬鳴活動中心，正做耐震補強與設施工程，預計明年5月底完工。

台中市議員吳敏濟今天邀社會局長彭懷真在大甲婦女福利館舉辦說明會，吳敏濟指出，民國109年他擔任民政委員會召集人，率團考察位於北區，全亞洲首座的台中女兒館，該館主要是幫助青少女多元發展，為讓其他各區市民就近使用，他在議會提案爭取山海屯設立分館，獲得不分黨派女性議員的支持。

吳敏濟說，山海屯女孩培力據點終於籌設完成，近期將開館；他為解決年輕父母托育問題，同年向市府爭取在外埔馬鳴設立公托，工程已發包，馬鳴活動中心現正做耐震補強及設施工程，預計明年5月完工。

社會局長彭懷真表示，台中女兒館主要服務15到23歲青少女，希望培養年輕女孩獨立自主，提升社會的新女力，女孩培力據點山線是在石岡綜合社福館，屯區是在烏日綜合社福館，海線在大甲婦女館，他感謝民國109年由吳敏濟議員在第3屆第6次臨時會中提案，讓山海屯女孩也能享受女兒館同樣的服務。

彭懷真表示，外埔馬鳴托嬰中心工程經費約432萬元，室內外總面積45.2坪，預計明年5月底完工，8月開始收托0到2歲嬰幼兒16名，收費每月7000元，家長只需負擔1500元。