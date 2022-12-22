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一起到彰化市跨年晚會看表演 倒數跨年摸大獎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
迎接2023年兔年，彰化市公所訂12月31日晚上6點10分起，在彰化火車站前廣場舉辦跨年晚會，除邀請多位演藝人員獻藝外，還有社區、學校、社團表演。記者劉明岩／攝影
迎接2023年兔年，彰化市公所訂12月31日晚上6點10分起，在彰化火車站前廣場舉辦跨年晚會，除邀請多位演藝人員獻藝外，還有社區、學校、社團表演。記者劉明岩／攝影

迎接2023年兔年，彰化市公所訂12月31日晚上6點10分起，在彰化火車站前廣場舉辦跨年晚會，除邀請多位演藝人員獻藝外，還有社區、學校、社團表演，還有機會摸到55吋液晶電視、冰箱、洗衣機等大獎，市長林世賢歡迎鄉親，一起前往倒數迎接2023年。

彰化縣政府多年來都未舉辦跨年晚會，彰化市兔年跨年晚會也是全縣僅有的一場，邀請的藝人有「鐵肺女王」李佳薇、杜忻恬、涂善存（全明星運動會新男神）、李子森、黃苪翔（臺灣原創流行音樂大獎-金曲歌手）等藝人，以及前不久勇奪美國紐約街舞比賽「手臂控制展現分項冠軍」的林建廷等。

隨著疫情趨緩，相關管制也開放，為協助各行各業復甦，公所也提供跨年晚會活動場外空地（u-bike周邊）邀請在地小吃業者擺設攤位；不過，參加民眾仍請務必配合中央疫情中心全程配戴口罩，做好防疫措施。

為維護晚會活動交通順暢，當晚行進中的汽、機車駕駛，請配合交管人員的引導指揮，市公所並規劃長樂社區休閒公園作為臨時機車停放區，騎機者可利用，或是前往火車站旁的汽機車收費停車場。

彰化市公所訂12月31日晚上6點10分起，在彰化火車站前廣場舉辦跨年晚會，市公所在今天的記者會中，邀請 社團法人彰化縣新住民發展協會千手觀音舞蹈團表演，讓民眾先睹為快。記者劉明岩／攝影
彰化市公所訂12月31日晚上6點10分起，在彰化火車站前廣場舉辦跨年晚會，市公所在今天的記者會中，邀請 社團法人彰化縣新住民發展協會千手觀音舞蹈團表演，讓民眾先睹為快。記者劉明岩／攝影
彰化市公所訂12月31日晚上6點10分起，在彰化火車站前廣場舉辦跨年晚會，市公所在今天的記者會中，邀請 社團法人彰化縣新住民發展協會千手觀音舞蹈團表演，讓民眾先睹為快。記者劉明岩／攝影
彰化市公所訂12月31日晚上6點10分起，在彰化火車站前廣場舉辦跨年晚會，市公所在今天的記者會中，邀請 社團法人彰化縣新住民發展協會千手觀音舞蹈團表演，讓民眾先睹為快。記者劉明岩／攝影

跨年晚會 疫情

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