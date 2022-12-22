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薰衣草森林集團跨足南投 承接九九峰氦氣球樂園經營

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣觀光處長陳志賢（左）和久久森董事長王村煌完成簽約，將由薰衣草森林集團接手九九峰氦氣球遊樂區經營。圖／南投縣政府提供
南投縣觀光處長陳志賢（左）和久久森董事長王村煌完成簽約，將由薰衣草森林集團接手九九峰氦氣球遊樂區經營。圖／南投縣政府提供

草屯鎮「九九峰氦氣球樂園」計畫在10月底動工，南投縣政府和知名的「薰衣草森林」合作，昨天與集團旗下的「久久森股份有限公司」完成投資簽約，負責未來經營，久久森將斥資1億8百萬元，投入工程設備、室內裝修及戶外景觀，藉由團隊專業及創意經營，希望每年吸引超過50萬人次遊客，帶動南投旅遊的新風潮。

南投縣長林明溱為了提振台14線中潭公路觀光，規畫九九峰氦氣球樂園園區計畫，縣府斥資5億多元開發，今年10底開工，預計114年底完工。為了確保開發建設與營運管理順利銜接，辦理「南投縣草屯九九峰氦氣球樂園營運轉移案」招商計畫。

觀光處長陳志賢說，11月初選出最優申請人「薰衣草森林股份有限公司」，旗下有薰衣草森林、森林島嶼、緩慢、桐花村、心之芳庭、好好等多個知名品牌，版圖包括零售業、餐飲業、觀光遊樂業、文化創意產業等，曾獲得經濟部「創意生活事業」評選優等、「新創事業金質」獎，經營績效卓著。

針對氦氣球樂園經營，薰衣草邀請協力廠商天際航空、財團法人鴻梅文化藝術基金會、雄獅旅行社及明日森林等加入經營，團隊實力更雄厚。

久久森董事長王村煌說，為致力永續發展，未來園區將引進綠色設計概念，使用環保健康綠建材、隔熱設施和照明燈具，以減輕對能源的依賴和消耗；落實資源回收再利用，以降低碳足跡，符合國際低碳認證標準。

久久森承諾提供鄉親入園優惠與提供就業機會，在平林里推動嶄新的TSF(旅遊支持農夫)計畫，帶動在地一、二級產業發展，希望能永續經營、回饋土地及在地民眾。另外，園區主題將結合自然景觀、美學藝術及森林探索等元素，打造觀光新亮點。

草屯鎮九九峰氦氣球遊樂區未來將由薰衣草森林集團接手經營。圖／南投縣政府提供
草屯鎮九九峰氦氣球遊樂區未來將由薰衣草森林集團接手經營。圖／南投縣政府提供

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