影／缺血荒！捐500cc送甕仔雞 司機、國中教師挽袖捐熱血

缺血荒！台中行善團協會今在豐原區新加坡客家美食餐廳舉辦「你捐血我補你元氣」活動，捐血250cc贈悶筍、500cc送市值650元的甕仔雞一隻，一早吸引民眾排隊。搶頭香的黃姓司機、林姓國中教師都響應捐熱血，2人固定捐血多年，肯定善心業者加碼贈品，呼籲民眾走出戶外、捐血有益身心健康。

台中捐血中心表示，目前台中血庫A型、B型、O型庫存量不到4天、AB型庫存量僅4至7天，血庫「告急」。

台中行善團與新加坡客家美食餐廳、市議員周永鴻、豐原區農會等單位合作，今早9點半到下午4點，在新加坡客家美食餐廳舉行捐血活動，地址：台中市豐原區豐勢路二段1062號。

業者曾麗君表示，今年是第2年舉辦，捐血助人又利己，希望募集200袋熱血，捐血250cc送悶筍、捐血500cc贈招牌甕仔雞1隻，市價650元，限量100隻。活動不到半小時，已送出15隻，相當熱絡。

一早8點多，52歲黃姓司機已到場等候捐血，捐血20多年，以往都是分離術捐血(捐血漿)，黃說，但因疫情影響，民眾捐血意願不高，他近期改捐全血，3個月就可捐一次，能助人也能強身，鼓勵大家捐熱血。