台中捷運首推短期招商 2店鋪進駐市政府站

受疫情衝擊，中捷綠線先前運量低迷，車站商業空間幾乎全收攤。中捷公司縮短櫃位租期、折扣租金重新招商，首波短期招商，由台中市好禮協會及無肉市集團隊進駐市政府站，第二波也預計有3家店舖在松竹站、市政府站及高鐵台中站開幕。

台中捷運綠線去年通車，6個站設置15家販賣店，受疫情衝擊，搭乘人次不如預期，有5站販賣店全部收光，僅舊社站以販賣機苦撐。

台中捷運縮短商業店鋪租期，並折扣租金，首度推出短期招商，第一波由台中市好禮協會及無肉市集團隊取得入駐資格，分別於今年12月24日及明年1月在市政府站開幕，租期6個月，得續約6個月。

中捷公司表示，台中市好禮協會推出的「好禮幸福館」，集結眾多台中知名伴手禮品牌，包括法布甜、久久津乳酪本舖、丸文食品、鯊魚挑嘴等18個品牌，一站滿足民眾年節送禮、自用需求。「無肉市集」旗下首間實體店面，則落腳市政府站1樓，預計明年1月開幕。

中捷公司指出，台中捷運第二波店舖招商也緊鑼密鼓籌備中，預計有3家店舖進駐松竹站、市政府站3樓及高鐵台中站，將於明年上半年登場。