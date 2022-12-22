快訊

高虹安第二波小內閣出爐 市長辦公室主任最年輕僅29歲

評／「滑世代」崛起 教授：上課只帶手機恐產生一問題

才獲米其林推介！台南「葉家小卷米粉」元旦起暫歇業 背後原因曝光

台中捷運首推短期招商 2店鋪進駐市政府站

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市好禮協會推出的「好禮幸福館」進駐台中捷運市政府站。圖／台中市政府提供
台中市好禮協會推出的「好禮幸福館」進駐台中捷運市政府站。圖／台中市政府提供

受疫情衝擊，中捷綠線先前運量低迷，車站商業空間幾乎全收攤。中捷公司縮短櫃位租期、折扣租金重新招商，首波短期招商，由台中市好禮協會及無肉市集團隊進駐市政府站，第二波也預計有3家店舖在松竹站、市政府站及高鐵台中站開幕。

台中捷運綠線去年通車，6個站設置15家販賣店，受疫情衝擊，搭乘人次不如預期，有5站販賣店全部收光，僅舊社站以販賣機苦撐。

台中捷運縮短商業店鋪租期，並折扣租金，首度推出短期招商，第一波由台中市好禮協會及無肉市集團隊取得入駐資格，分別於今年12月24日及明年1月在市政府站開幕，租期6個月，得續約6個月。

中捷公司表示，台中市好禮協會推出的「好禮幸福館」，集結眾多台中知名伴手禮品牌，包括法布甜、久久津乳酪本舖、丸文食品、鯊魚挑嘴等18個品牌，一站滿足民眾年節送禮、自用需求。「無肉市集」旗下首間實體店面，則落腳市政府站1樓，預計明年1月開幕。

中捷公司指出，台中捷運第二波店舖招商也緊鑼密鼓籌備中，預計有3家店舖進駐松竹站、市政府站3樓及高鐵台中站，將於明年上半年登場。

台中捷運 台中市 團隊

延伸閱讀

動力火車幽默解釋團名由來 顏志琳：因當時沒高鐵

中捷迎2023 跨年夜延長營運至凌晨2點 元旦6點開車

搭配跨年夜 台中捷運延長營運至凌晨2時

搭捷運帶氣球超標 台中市長落選人陳美妃嗆：肖郎政府

相關新聞

台中捷運首推短期招商 2店鋪進駐市政府站

受疫情衝擊，中捷綠線先前運量低迷，車站商業空間幾乎全收攤。中捷公司縮短櫃位租期、折扣租金重新招商，首波短期招商，由台中市...

影／缺血荒！捐500cc送甕仔雞 司機、國中教師挽袖捐熱血

缺血荒！台中行善團協會今在豐原區新加坡客家美食餐廳舉辦「你捐血我補你元氣」活動，捐血250cc贈悶筍、500cc送市值6...

終結花壇車站停車亂象 公所將增設停車空間及綠美化

彰化縣花壇火車站周邊停車亂象早已引來批評，南側綠地機車停放更是雜亂無章，花壇鄉公所決定以800多萬元經費改善，經公告在本...

影／台中市議員吳敏濟競選連任失利 嘆這是不公平的選舉

台中市議員吳敏濟競選連任失利，他今天在大甲會勘地方建設案說，自己乾淨選舉，清廉問政，台灣民主發展至今，這次選舉卻是選風敗...

華山志工陪南投獨居長者圍爐吃湯圓 老人家眼眶紅了

南投縣65歲獨居中風的蕭姓阿公，不良於行容易摔倒極少外出，經常有一餐沒一餐，華山基金會聯繫送餐服務，生活才獲改善。冬至到...

影／台中市議員吳敏濟與社會局長彭懷真同會勘 開心拍畢業照

台中市議員吳敏濟今天和台中市社會局長彭懷真到大甲會勘建設案，吳敏濟競選連任失利，彭懷真將回學校任教，他今天在現場拍畢業照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。