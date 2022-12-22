終結花壇車站停車亂象 公所將增設停車空間及綠美化

彰化縣花壇火車站周邊停車亂象早已引來批評，南側綠地機車停放更是雜亂無章，花壇鄉公所決定以800多萬元經費改善，經公告在本月28日前，區內停放的車輛必須自行遷移，未來除增設停車空間外，連同後站也都將綠美化及增設休憩設施，還花壇門戶清新面目。

花壇火車站是花壇鄉的門面，卻因腹地過小，周邊停車空間不足，很多通勤族的機車、腳踏車四處亂停，尤其車站南側綠地更是嚴重，除影響交通出入外，也有礙市容景觀，雖然警方會定期取締及拖吊，很快又故態復萌，長久以來一直引起民眾詬病。

花壇鄉長顧勝敏上任後，在民眾反映下，決心改善花壇車站南側綠地機車停車亂象，擬定停車及綠美化改善計畫，並向內政部營建署爭取 獲核定265萬元補助經費，卻遭逢疫情，缺工、缺料下，廠商投標意願低落，經5次流標，無法營建署要求的期限內完成發包，只好撤回這項計畫。

不過，顧勝敏仍不放棄，今年年初先向台鐵承租車站南側土地，並委託工程顧問公司規劃機踏車停車場並納入花壇車站後站景觀綠美化合併辦理，終於11月底順利發包，承包商近日進場施工。