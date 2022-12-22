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影／台中市議員吳敏濟競選連任失利 嘆這是不公平的選舉

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員吳敏濟(左)今天和社會局長彭懷真(右)到大甲會勘地方建設。記者游振昇／攝影
台中市議員吳敏濟(左)今天和社會局長彭懷真(右)到大甲會勘地方建設。記者游振昇／攝影

台中市議員吳敏濟競選連任失利，他今天在大甲會勘地方建設案說，自己乾淨選舉，清廉問政，台灣民主發展至今，這次選舉卻是選風敗壞，買票賄選傳聞太多，連隔壁縣市都知道，選民也不服氣，這是不公平的選舉。

吳敏濟爭取山海屯女孩培力據點及外埔大公托，今天在大甲婦女福利中心開說明會，台中市社會局長彭懷真到場簡報說明，二人互稱對方很努力為地方建設付出。

吳敏濟說他只能端出自己政績，說明自己12年來為地方做事，查賄選問題要靠檢調，他希望未來選風會越來越好，讓將來有志服務社會的人，可出來為大家做事，他說花很多錢當選的人，將來一定會做違法亂紀的事，他感嘆，也期許未來地方選舉選風越來越好，有能力且清廉的人可以出來服務。

他連任失利，被問到是否會再參選，吳敏濟說，他會運用有限的資源繼續服務，因為大甲、大安、外埔支持他的選民很多，選民告訴他，服務不能停，他說這周六任期結束，從現在開始，自己的服務處會結束，移到自己家，繼續服務，為海線鄉親服務，為爭取地方建設努力。

吳敏濟 賄選

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