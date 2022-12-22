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華山志工陪南投獨居長者圍爐吃湯圓 老人家眼眶紅了

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
華山基金會陪伴南投獨居長者圍爐吃湯圓，讓老人感受社會關懷。圖／華山基金會提供
華山基金會陪伴南投獨居長者圍爐吃湯圓，讓老人感受社會關懷。圖／華山基金會提供

南投縣65歲獨居中風的蕭姓阿公，不良於行容易摔倒極少外出，經常有一餐沒一餐，華山基金會聯繫送餐服務，生活才獲改善。冬至到來，南投女青商會和華山基金會合作，陪長輩圍爐吃湯圓，除舊布新貼春聯，蕭阿公紅著眼眶說：「有人陪著吃飯真好，大家的關心，心中也感受一股暖流」。

南投女青商會超齡會與華山基金會舉辦圍爐活動，青商會主席簡淑如說，有長輩連吃飽飯都有困難，為了排解長輩的煩惱、寂寞，除了圍爐外。同時也認助100份愛心年菜，農曆年前送愛到長輩家，更希望能拋磚引玉，讓每名孤老都能感受社會溫暖。

華山基金會關懷失依、失智、失能長者，提供免費到宅訪視、陪同就醫、護甲、原床泡澡等服務，志工走遍台灣各地。春節是最重要的節慶、「年夜飯」更代表團圓，對許多弱勢孤老來說卻遙不可及。

南投縣各鄉鎮愛心天使站展開第20屆「愛老人愛團圓」公益行動，捐助愛心年菜一分700元，陪伴孤老溫暖過好年；支持常年服務經費1250元/月或1萬5000 /年，守護關懷弱勢孤老一整年。愛心專線：049-224-4612賴先生、劃撥帳號：1992-9843（戶名：華山基金會南投區，備註：愛老人）。

華山基金會陪伴南投獨居長者圍爐吃湯圓，讓老人家感受社會關懷。圖／華山基金會提供
華山基金會陪伴南投獨居長者圍爐吃湯圓，讓老人家感受社會關懷。圖／華山基金會提供
志工到南投獨居老人住處打掃環境、貼春聯。圖／華山基金會提供
志工到南投獨居老人住處打掃環境、貼春聯。圖／華山基金會提供

南投 華山基金會 愛心

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