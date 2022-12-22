影／台中市議員吳敏濟與社會局長彭懷真同會勘 開心拍畢業照

台中市議員吳敏濟今天和台中市社會局長彭懷真到大甲會勘建設案，吳敏濟競選連任失利，彭懷真將回學校任教，他今天在現場拍畢業照說，自己每天很開心工作；吳敏濟說，他會繼續地方服務和爭取建設，是否4年後再次參選市議員，他只答「繼續服務地方」。

市議員吳敏濟已連任3屆，此次競選連任失利，他今天到大甲婦女福利中心會勘爭取的山海屯女孩培力據點及外埔大公托案，社會局長彭懷真在場說明，彭懷真下車後，自己拿著說明看板走到現場，始終保持笑容。

台中市長盧秀燕小內閣名單昨天公布，社會局長彭懷真未續任，他今天開玩笑說，自己和吳議員將在同一天失業，他要回學校教書，有4堂課，吳議員會繼續留在地方服務，社會局人員在現場簡單布置，貼上「畢業快樂」，彭懷真在背景前開心拍照，他說自己在台中市府工作3年多，每天都很開心。