偏鄉首次行動超市上山了！南投衛生局滿足部落民眾採買
買菜、買鮮奶肉食對許多人來說，都是日常生活的小事，但對仁愛鄉馬利霸部落民眾來說，卻不是件容易的事，往往需花上1天來回的時間才能完成食材採購，耶誕節前，南投衛生局與家樂福首次攜手合作「行動超市上山」活動，滿足部落民眾採買的幸福感。
衛生局長陳南松表示，衛生局成立社區營養推廣中心，專聘社區營養師提供走動式服務，輔導過程中發現偏鄉食材取得不易，以南投縣仁愛鄉馬烈霸文健站為例，在學校學童上課期間尚可請團膳公司協助配送食材，但在寒暑假期間就必須仰賴廚工開車到路程2小時的埔里鎮購買共餐所需食材。
在了解部落的心聲後，由衛福部國民健康署、南投縣政府衛生局與家樂福合作，開始辦理「行動超市首次上山活動」，由家樂福南投店出動1台常溫車及1台冷藏車，克服顛簸蜿蜒路況，終於將生鮮營養食材送到仁愛鄉新望洋部落，除事前預購現場領貨外，現場也準備多樣麵包、鮮奶、蔬果及熟食供民眾採買。
家樂福南投店表示，未來偏鄉居民可透過LINE群組讓民眾預訂食材，在上山前將民眾預訂的物品整理裝箱，民眾即可到場取貨，現場以麵包及熟食為銷售熱門商品，因為是第一次到部落，不確定民眾想要購買的的商品，以鮮奶為例，因保存不易，部落的雜貨店一般僅販售保久乳，且長輩乳品攝取不足，所以這次也將鮮奶帶上山。
陳南松並說，迄今已輔導完縣內全部社區據點，很高興家樂福首次和政府部門合作首次上山，未來也會持續與家樂福合作，目前規畫每周1次配送食材、每月1次行動超市到新望洋部落，結合行動超市上山活動，衛生局社區營養師也機動共同前進部落，設計不同衛教主題，將營養送上山，讓民眾學的到、看的到、買的到。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言