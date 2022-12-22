偏鄉首次行動超市上山了！南投衛生局滿足部落民眾採買

買菜、買鮮奶肉食對許多人來說，都是日常生活的小事，但對仁愛鄉馬利霸部落民眾來說，卻不是件容易的事，往往需花上1天來回的時間才能完成食材採購，耶誕節前，南投衛生局與家樂福首次攜手合作「行動超市上山」活動，滿足部落民眾採買的幸福感。

衛生局長陳南松表示，衛生局成立社區營養推廣中心，專聘社區營養師提供走動式服務，輔導過程中發現偏鄉食材取得不易，以南投縣仁愛鄉馬烈霸文健站為例，在學校學童上課期間尚可請團膳公司協助配送食材，但在寒暑假期間就必須仰賴廚工開車到路程2小時的埔里鎮購買共餐所需食材。

在了解部落的心聲後，由衛福部國民健康署、南投縣政府衛生局與家樂福合作，開始辦理「行動超市首次上山活動」，由家樂福南投店出動1台常溫車及1台冷藏車，克服顛簸蜿蜒路況，終於將生鮮營養食材送到仁愛鄉新望洋部落，除事前預購現場領貨外，現場也準備多樣麵包、鮮奶、蔬果及熟食供民眾採買。

家樂福南投店表示，未來偏鄉居民可透過LINE群組讓民眾預訂食材，在上山前將民眾預訂的物品整理裝箱，民眾即可到場取貨，現場以麵包及熟食為銷售熱門商品，因為是第一次到部落，不確定民眾想要購買的的商品，以鮮奶為例，因保存不易，部落的雜貨店一般僅販售保久乳，且長輩乳品攝取不足，所以這次也將鮮奶帶上山。