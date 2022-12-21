台中購物節消費額破300億 經發局長張峯源中3千捐公益
台中購物節登錄消費金額突破300億元，提前達成今年立下的目標，局長張峯源晚上扮成耶誕老人慶祝，在台中火車站前廣場分送糖果報佳音，同時宣布28日將加碼抽1名百萬現金獎得主。
張峯源自己今天也幸運中獎，抽中天天抽3千元，但他全數捐贈台中市社會救助金專戶，讓喜氣更有意義。
張峯源說，「只有台中購物節能超越台中購物節！」自雙十暖身開跑，短短38天就衝出登錄消費金額101億元，緊接著19天後，登錄消費金額站上200億元大關，經發局於是再次加碼抽出100萬現金。
他說，今年購物節原就規畫月月抽2名100萬現金獎，截至目前為止，今年購物節已揭曉4位百萬幸運兒，24日將在一中商圈水利大樓前廣場抽出月月抽2名100萬現金，28日在市政府再加碼抽出1名100萬現金，累積今年台中購物節共有7名百萬得主。
張峯源說，由於台中購物節24日結束，呼籲全國民眾把握最後3天活動時間前進台中，走逛景點、商圈，消費登錄就有機會參加天天抽1700名3千現金、周周抽12名10萬現金、各1台時尚酷跑機和智慧電車、還有24日的月月抽2名100萬現金以及28日加碼抽1名100萬現金。即將於明年1月登場的壓軸抽，更有一戶精品好宅和三台百萬油電車等著大家拿！
經發局為方便民眾參加壓軸抽，特別延長購物節APP登錄發票和合作店家收據的期限至12月31日23點59分，請民眾記得要於期限內完成登錄發票或合作店家收據。相關活動訊息請上台中購物節官網（https://fun.taichung.gov.tw/），或洽活動客服專線：04-23896533。
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