翻轉髒臭印象 觀光首都南投 公廁大改造

南投縣府自詡是觀光首都，公廁環境直接影響遊客觀感，環保局今年修繕草屯鎮草鞋墩多目標立體停車場、草屯鎮坪頂七股神木、中寮鄉龍鳳瀑布停車場3地老舊公廁，以乾淨整潔、通風明亮新風貌，讓遊客更方便。

南投縣政府近年來不斷改善公廁、汰舊翻新，翻轉公廁髒臭刻板形象。自2019年至今，持續向環保署爭取到5千多萬元經費，盤點縣內13鄉鎮市管理的公共廁所，進行老舊公廁修繕與維護，改善縣內101座公廁。

修繕工程包括拆除小便器、馬桶及洗手台、排風及通風等設備，根據公廁現有空間規畫，使有限公廁空間發揮最大效益，提供良好的使用環境及提升如廁舒適度。

今年草屯鎮草鞋墩多目標立體停車場、坪頂七股神木及中寮鄉龍鳳瀑布停車場三處公廁都在觀光熱點，公廁使用率也高。除更新老舊管線，推動衛生紙丟入馬桶政策，達到垃圾減量的效果。

環保局長李易書說，南投縣列管1172座公廁，其中特優級公廁共1149座，比率為98.04%，將持續提升公廁級別至特優級，環保局及各鄉鎮市公所均定期派員巡檢，持續維護公廁硬軟體設施，維持公廁「不髒、不濕、不臭」使用環境，推動多元友善以照顧不同族群需求。