老五老基金會 助13位長者採買過新年

疫情趨緩，老五老基金會石岡中心今邀請13位獨居弱勢長輩至全聯福利中心Pxmart 台中石岡店購物，並提供每人1000元購物金，由先捷實業、安加實業、順翔嘉企業共15位志工，協助接送行動不便的長輩，全聯也派出14位店員指引，大家陪伴長輩逛賣場，開心採購。

黃爺爺獨居在石岡區，喜歡熱鬧的他以往常騎著機車到朋友家聊天，但今年初心臟問題住院後，身體大不如前，黃爺爺大幅減少外出次數，心情較為鬱悶。

老五老除了中午幫黃爺爺送餐，陪爺爺聊聊天外，也邀請爺爺參與這次的購物活動，除了讓爺爺採買自己需要的物品，也讓他與人群有所互動，增加社會連結。黃爺爺在賣場買了許多愛吃的餅乾與生活用品，開心的說，「可以這樣出來走走，還有採買需要的年貨真的是很開心。」

另名74歲的古爺爺雙眼失明又獨居，採買全靠居家服務或友人協助，今天古爺爺在賣場選了不少物品，並坦言，平時請別人買東西都怕麻煩人，這次到賣場自己買東西的感覺很好。

老五老基金會林素蘭區長表示，陪同長輩購物活動已邁入第9年，在關懷長輩過程中，發現多數長輩被動接受外界捐贈物資，卻不是自己真正所需，而近年受疫情影響，讓物資缺乏的獨居弱勢長輩，採買物品、備餐更不容易。