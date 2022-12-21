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影／台中港外海捕烏魚今又豐收 15艘漁船共捕獲2萬多尾

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
今年烏魚季，台中港外海今天又傳捕烏豐收，15五艘漁船出海捕撈共捕獲2萬2422尾。圖／台中區漁會提供
今年烏魚季，台中港外海今天又傳捕烏豐收，15五艘漁船出海捕撈共捕獲2萬2422尾。圖／台中區漁會提供

目前正值烏魚季，台中港外海今天再度傳出捕烏魚豐收好消息，15艘漁船出海共捕獲2萬2422尾，運回梧棲漁港拍賣，其中金龍六十八號漁船拔得頭籌，捕獲8000多尾，該船預計捕魚到今晚。

梧棲漁港烏魚每尾拍賣價不分公母，從250元到330元，今年烏魚汛期以來，至今天已共捕獲4萬3000多尾，漁民冒著寒風捕魚終有代價。

現在正是烏魚隨著寒流回游期，最近幾天氣溫驟降，正是漁民捕烏魚的大好時機，紛紛出海圍捕，昨天捕獲最多為金龍六十八號漁船，捕獲8000多尾。

台中區漁會說，今年烏魚汛期在台中港外海捕獲的烏魚累計至今已達4萬多尾，魚販雇用工人忙著為烏魚剖腹「手術」，分別將烏魚卵、烏魚鰾及烏魚肫取下，再依重量販售，剩下的烏魚殼，再論斤交易。

台中區漁會總幹事趙朝森表示，每年冬至前後十天為盛產期，明天是冬至，漁民為迎接這批高價值的「烏金」，紛紛出港圍捕，希望趕上一年一度的「烏魚財」。

今年烏魚季，台中港外海今天又傳捕烏豐收，15五艘漁船出海捕撈共捕獲2萬2422尾。圖／台中區漁會提供
今年烏魚季，台中港外海今天又傳捕烏豐收，15五艘漁船出海捕撈共捕獲2萬2422尾。圖／台中區漁會提供

漁民 梧棲 冬至

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