中市正、副議長爭取連任 藍營力拚六成拿40票

台中下屆市議員12月25日宣誓就職，國民黨台中市黨部今天完成正副議長提名作業，由現任議長張清照、副議長顏莉敏搭檔，市當部主委顏文正說：力拚拿下40票；民進黨由議員曾朝榮、陳淑華參選，市黨部主委李天生強調，24票，一票都不會跑。時力議員吳佩芸表態「投給自己！」

台中市議會有65席議員，國民黨下屆括32席、民進黨24席，另有民眾黨、時代力量各1席，無黨籍7席。國民黨台中市黨部今舉辦議員當選人座談會，宣布正式提名張清照、顏莉敏競選正副議長，兩人親自拜票。

市議會正副議長投票採取記名並唱票，每位議員投票給誰一清二楚。國民黨台中市黨部主委顏文正說，邀議員座談是加固黨內共識，請支持黨提名的正副議長人選。他說，如果未投票給黨籍候選人，將採黨紀處分。

國民黨拿下32席，只要再拉到1票，33票即可過半，算來是比較輕鬆。本屆也是張清照與顏莉敏搭檔，拿下40票，成為藍營得票天花板。這次國民黨拚面子，極力尋求無黨籍議員合作，希望再拿40票，展現藍營團結，顏文正說「很有機會。」

民進黨有24席議員，靠己力還差9票，除非無黨籍加上時力、民眾黨來歸，否則難以過半。民進黨推派資深議員曾朝榮、陳淑華競選正副議長，市黨部主委李天生強調，民進黨24票，一票都不會跑。時代力量吳佩芸日前已表態將投給自己，民眾黨江和樹則未表態，投票日才知曉。