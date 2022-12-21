快訊

房市爽日子結束！ 顏炳立：今年虎嘯貓聲、明年狡兔追月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

匾額「一一一」年被看成「三」 台中市府說都是這麼寫

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區長鄭正忠說，民政局傳來全國其他10多個機關或民間單位送出的匾額，也都是「一一一」年，但不是三。圖／鄭正忠提供
台中市大里區長鄭正忠說，民政局傳來全國其他10多個機關或民間單位送出的匾額，也都是「一一一」年，但不是三。圖／鄭正忠提供

台中市大里區立德里長當選人江慶賢今天收到市長盧秀燕祝賀當選的匾額，認為匾額後面寫的日期竟是中華民國「三」年，感覺錯愕。他的父親、新當選市議員的江和樹說，這樣的匾額收到卻也沒有喜悅，相信盧市長不知情，但希望應趕快改正。

大里區長鄭正忠說，接到不少里長有此反映，向民政局反映後，民政局傳來全國其他10多個機關或民間單位送出的匾額，也都是這麼寫，但那不是三，而是「一一一」年，而且台中市府匾額的字還是請名書法家寫的，並非寫錯了，目前也並不需要改。

鄭正忠提供民政局所說的其他機構和單位匾額照片，像是宜蘭縣政府、桃園市農會等，連民間的匾額也都是一一一年的三橫是重疊在一起，並無不同。

書法家莊賜祿說，市府匾額這麼寫並無誤，一般他也是這麼寫，只是要特別注意三橫的長短，以及稍微注意間隔距離，才不致於引起誤會。

台中市大里區長鄭正忠說，民政局傳來全國其他10多個機關或民間單位送出的匾額，也都是「一一一」年，但不是三。圖／鄭正忠提供
台中市大里區長鄭正忠說，民政局傳來全國其他10多個機關或民間單位送出的匾額，也都是「一一一」年，但不是三。圖／鄭正忠提供
台中市大里區立德里長當選人江慶賢今天收到市長盧秀燕祝賀當選的匾額，認為匾額後面寫的日期竟是中華民國「三」年，感覺錯愕。圖／江和樹提供
台中市大里區立德里長當選人江慶賢今天收到市長盧秀燕祝賀當選的匾額，認為匾額後面寫的日期竟是中華民國「三」年，感覺錯愕。圖／江和樹提供
台中市大里區長鄭正忠說，民政局傳來全國其他10多個機關或民間單位送出的匾額，也都是「一一一」年，但不是三。圖／鄭正忠提供
台中市大里區長鄭正忠說，民政局傳來全國其他10多個機關或民間單位送出的匾額，也都是「一一一」年，但不是三。圖／鄭正忠提供

書法家 台中市 桃園

延伸閱讀

【即時短評】盧秀燕新內閣用人哲學 呼應女力參政主張

盧秀燕新任教育局長蔣偉民 蔣萬安競選團隊幕僚

接任台中教育局長 蔣偉民3政策延續盧秀燕教育方針

盧秀燕小內閣出爐！ 黃國榮、王育敏任台中市副市長

相關新聞

匾額「一一一」年被看成「三」 台中市府說都是這麼寫

台中市大里區立德里長當選人江慶賢今天收到市長盧秀燕祝賀當選的匾額，認為匾額後面寫的日期竟是中華民國「三」年，感覺錯愕。他...

指揮中心有條件同意 台中確診議員可宣誓並選正副議長

台中市議會12月25日進行議員宣誓就職及正副議長選舉，內政部發函通知確診的議員也可宣誓及投票。台中市議會已規劃路線，若有...

南投跨年晚會移師會展中心 歌手李千娜返鄉跨年倒數

「星空閃耀－2023南投跨年晚會」今年移師南投縣會展中心舉行，今年邀請跨世代歌手及表演團體，並加碼璀璨煙火秀，下任縣長許...

故宮國寶二度遊彰化今重磅開展 翠玉白菜再度亮相

故宮國寶遊彰化2.0「故宮文物×新媒體藝術展」今天在彰化縣立美術館重磅開展，彰化縣長王惠美說，此次展出包括知名的清翠玉白...

彰化伸港貧困小兄妹曾獲孝悌獎讓人心疼 鄰居願提供暫住所

彰化縣伸港鄉一對分別讀高三17歲及國一13歲的許姓兄妹，父親長年住院養護，母親5年前車禍身亡，持家的祖母最近過世，仍停屍...

觀光首都改善公廁髒臭印象 南投推公廁大改造

南投縣府自詡是觀光首都，公廁環境直接影響遊客觀感，環保局今年修繕草屯鎮草鞋墩多目標立體停車場、草屯鎮坪頂七股神木、中寮鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。