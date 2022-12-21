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匾額「一一一」年被看成「三」 台中市府說都是這麼寫
台中市大里區立德里長當選人江慶賢今天收到市長盧秀燕祝賀當選的匾額，認為匾額後面寫的日期竟是中華民國「三」年，感覺錯愕。他的父親、新當選市議員的江和樹說，這樣的匾額收到卻也沒有喜悅，相信盧市長不知情，但希望應趕快改正。
大里區長鄭正忠說，接到不少里長有此反映，向民政局反映後，民政局傳來全國其他10多個機關或民間單位送出的匾額，也都是這麼寫，但那不是三，而是「一一一」年，而且台中市府匾額的字還是請名書法家寫的，並非寫錯了，目前也並不需要改。
鄭正忠提供民政局所說的其他機構和單位匾額照片，像是宜蘭縣政府、桃園市農會等，連民間的匾額也都是一一一年的三橫是重疊在一起，並無不同。
書法家莊賜祿說，市府匾額這麼寫並無誤，一般他也是這麼寫，只是要特別注意三橫的長短，以及稍微注意間隔距離，才不致於引起誤會。
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