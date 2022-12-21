南投跨年晚會移師會展中心 歌手李千娜返鄉跨年倒數
「星空閃耀－2023南投跨年晚會」今年移師南投縣會展中心舉行，今年邀請跨世代歌手及表演團體，並加碼璀璨煙火秀，下任縣長許淑華邀請鄉親，31日晚間6點半到會展中心同樂，歡喜迎接2023年到來。
南投縣文化局長林榮森說，為了維護剛整修好南投縣立體育場，今年跨年晚會改在南投縣會展中心舉辦，邀請台語金曲歌王荒山亮、國台客語歌手吳勇濱、潛力創作女主唱陸婷、音樂才女王敏淳，以及青年朋友喜愛的「神棍樂團」、新生代樂團「不明霧」，還有YOYO家族KIWI姐姐與鳳梨哥哥參加。
南投在地年輕樂團「流浪盒子」、在地教師也組成「NTT教師樂團」帶來精彩演出。最後由縣長帶領各局處首長以及出身南投的歌手李千娜與鄉親倒數跨年。
跨年晚會縣府也準備豐富獎品，包括電動自行車、iPhone 14、Dyson吸塵器、43吋液晶電視、iPad、7-11禮券等百項抽獎品。晚會周邊也規劃美食專區，包含南投特色小吃、農特產品及文創商品等攤位。
許淑華說，縣府每年舉辦跨年晚會，邀請歌手及樂團與南投鄉親同樂，清境農場的跨年更吸引外地遊客共襄盛舉，今年也會和清境農場跨年晚會連線同步倒數，讓在地鄉親與外地遊客感受新年氣氛，今年跨年活動邀請到李千娜等南投優秀青年子弟參加，也她擔任縣長後的第一場活動，歡迎縣民一起同樂，未來活動也將不斷推陳出新，讓縣民都能感受縣府用心，讓南投縣越來越好。
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