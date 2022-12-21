彰化伸港貧困小兄妹曾獲孝悌獎讓人心疼 鄰居願提供暫住所
彰化縣伸港鄉一對分別讀高三17歲及國一13歲的許姓兄妹，父親長年住院養護，母親5年前車禍身亡，持家的祖母最近過世，仍停屍殯儀館還未出殯，且租屋月底租約到必須搬離，所有的悲慘苦難接踵而至，引此各界關心。
該個案是慈濟關懷戶，慈濟志工說這五年來與兄妹互動良好，兩人還分別獲得新芽獎學金孝悌獎與新芽獎學金學習進步獎。
這對兄妹原與祖母住在一起，祖母原於工廠做廚工退休身體健朗成為家管，她的二兒子住台南趕回伸港處理媽媽喪葬事宜、告別式時，慈濟志工今天也再度前往捻香。
慈濟彰化分會指出，該個案為慈濟關懷戶，2016年底許同學父親因中風住院經送醫院急救後，氣切手術後身況已穩定意識不清，但需使用呼吸器經提報慈濟訪視啟動關懷至今。
慈濟彰化分會表示，許同學媽媽因探望住院爸爸往返回家途中發生車禍往生。這期間慈濟陸續給予關懷補助及安心就學補助金倆兄妹學雜費。今年12月10日祖母因急性肺炎住進加護病房經醫生搶救不幸於15日往生，志工得知及時送上喪葬補助金及物資，關懷倆兄妹日後生活與就學問題，志工陪伴兄妹倆度過喪親人之痛，並讓他們安心就學。
慈濟志工蔡溟泫說，哥哥常幫祖母幫忙做家事也很懂事，得到慈濟新芽獎學金孝悌獎，妹妹功課不錯也得到新芽獎學金學習進步獎，疫情期間也得到慈濟安心就學電腦學習不中斷。賴姓鄰居說，目前租屋處與她的小孩感情很好願意讓兄妹暫搬過去住，彰化縣政政府也積極協助處理來幫忙。
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