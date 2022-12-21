觀光首都改善公廁髒臭印象 南投推公廁大改造

南投縣府自詡是觀光首都，公廁環境直接影響遊客觀感，環保局今年修繕草屯鎮草鞋墩多目標立體停車場、草屯鎮坪頂七股神木、中寮鄉龍鳳瀑布停車場3地老舊公廁，以乾淨整潔、通風明亮的新風貌，讓遊客更方便。

南投縣政府近年來不斷改善公廁、汰舊翻新，翻轉公廁髒臭刻板形象。自2019年至今，持續向行政院環境保護署爭取「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」，獲得環保署5千多萬元經費，盤點縣內13鄉鎮市管理的公共廁所，進行老舊公廁修繕與維護，改善縣內101座公廁。

修繕工程包括拆除小便器、馬桶及洗手台等硬體設備、天花板牆面及地板磁磚修繕、電線線路重新設置、設置排風設備或通風設備等，根據公廁現有空間進行規劃，使有限的公廁空間發揮最大效益，提供民眾良好的使用環境及提升如廁舒適度。

今年草屯鎮草鞋墩多目標立體停車場、草屯鎮坪頂七股神木、中寮鄉龍鳳瀑布停車場三處公廁都位在觀光熱點，公廁使用率也高。除了更新老舊管線，推動衛生紙丟入馬桶政策，達到垃圾減量的效果。