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觀光首都改善公廁髒臭印象 南投推公廁大改造

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
草屯鎮草鞋墩立體停車場公廁改善，變的乾淨明亮。圖／南投縣環保局提供
草屯鎮草鞋墩立體停車場公廁改善，變的乾淨明亮。圖／南投縣環保局提供

南投縣府自詡是觀光首都，公廁環境直接影響遊客觀感，環保局今年修繕草屯鎮草鞋墩多目標立體停車場、草屯鎮坪頂七股神木、中寮鄉龍鳳瀑布停車場3地老舊公廁，以乾淨整潔、通風明亮的新風貌，讓遊客更方便。

南投縣政府近年來不斷改善公廁、汰舊翻新，翻轉公廁髒臭刻板形象。自2019年至今，持續向行政院環境保護署爭取「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」，獲得環保署5千多萬元經費，盤點縣內13鄉鎮市管理的公共廁所，進行老舊公廁修繕與維護，改善縣內101座公廁。

修繕工程包括拆除小便器、馬桶及洗手台等硬體設備、天花板牆面及地板磁磚修繕、電線線路重新設置、設置排風設備或通風設備等，根據公廁現有空間進行規劃，使有限的公廁空間發揮最大效益，提供民眾良好的使用環境及提升如廁舒適度。

今年草屯鎮草鞋墩多目標立體停車場、草屯鎮坪頂七股神木、中寮鄉龍鳳瀑布停車場三處公廁都位在觀光熱點，公廁使用率也高。除了更新老舊管線，推動衛生紙丟入馬桶政策，達到垃圾減量的效果。

環保局長李易書說，南投縣列管1172座公廁，其中特優級公廁共有1149座，比例為98.04%，將持續提升公廁級別至特優級，環保局及各鄉鎮市公所均定期派員巡檢，持續維護公廁硬軟體設施，維持公廁「不髒、不濕、不臭」的使用環境，推動多元友善以照顧不同族群需求。

中寮鄉龍鳳瀑布停車場公廁改善後，煥然一新。圖／南投縣環保局提供
中寮鄉龍鳳瀑布停車場公廁改善後，煥然一新。圖／南投縣環保局提供

公廁 停車場 馬桶 南投

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