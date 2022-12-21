欣中天然氣跨出一大步 未來不僅賣氣也賣熱水器

在台中市有50年歷史的欣中天然氣公司最近有了新動作，他們不將再只是單純的傳送天然氣到府，而是已著手打造完成專屬於天然氣的熱水器和爐台，以及排油煙機商品等，年後即將上市，提供市民選購。

欣中天然氣昨天和「和家行興業」、「虎牌工業」共同簽署異業結盟書，並宣布推出這項自有品牌天然氣器具計畫。另也與大台中數位有線電視簽署合作方案，宣布雙方共同開發出能附在管線上的感測器，能監控天然氣是否漏氣，同時也提供天然氣與光纖同時到府服務。

總經理陳曉明說，此次異業結盟和推出自有品牌，都是公司全體員工與各結盟夥伴們共同創造出的成果，目的是協助市民打造更舒適安全的生活品質。在天然氣熱水器及爐台、排油煙機商品的機體部分，會按照經濟部能源局、商檢局的嚴格規範製作。外觀圖騰，則以地下城市為發想，結合代表台中的「台中國家歌劇院」地標與「欣中天然氣燈」構思製作。