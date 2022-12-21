台中舊北屯連結14期重劃區道路打通 盧秀燕：地方更便利繁榮
台中市政府完成北屯區昌平東八路銜接興安路至松竹北路道路開闢，上午舉行完工祈福典禮。市長盧秀燕說，附近幾里因此不須再繞路而行，地方也更繁榮、方便。
她說，以前受限於排水路，興安路、昌平東八路、梅川南街看著14期重劃區卻沒有辦法通過，加上重劃後土地價格高，因此市府花了近5千5百萬元把路打通。但是，這個錢花的值得，打通後舊北屯與14期重劃區得以縫合，附近幾里的民眾都不須再繞道而行，城市的景觀也因此改變，大家更方便、更繁榮。
盧秀燕說，此地做完後還會再往下延伸，第二階段預計花2億5千萬元，讓梅川南街等附近其他道路進一步拓寬、打通，使整個區域都能連接。
包括市議員、里長多人都參加今天的祈福典禮。地方人士感謝市府把道路打通，否則以往繞路都得多花上10多分鐘，而且打通後房地產都水漲船高，地方也更加熱鬧。
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