彰化鹿港南泉宮酬神戲 幼兒園學童進距離接觸大驚奇

彰化縣鹿港鎮南泉宮今天請到明珠女子歌劇團演酬神戲，也特別邀請洛津國小附設幼兒園小朋友來看扮仙戲，洛津國小校長張榮裕說，帶著學生親近傳統文化戲劇，是一種傳承，也讓他們更了解阿公阿嬤長輩等喜歡的戲劇藝術。

明珠歌劇團藝術總監李靜兒說，此次南泉宮廟方請主特別邀請在地小朋友來賞戲，希望劇團在開演前可以讓小朋友上台參觀，和演員們合照，創造孩子對地方文化與廟會的回憶，更強調小朋友們都是境內信徒的家中兒孫，也希望他們未來能持續喜歡與支持傳統文化。

洛津國小校長張榮裕也陪著小朋友們在台下看扮仙戲，他說，歌仔戲是早期大家的常民娛樂，那時大家都是搬張板凳去坐在廟口看戲，從戲劇中也知道更多忠孝節義的故事，讓小朋友親近傳統藝術也是一種文化傳承。