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防梨泰院踩踏事件 中市跨年晚會首次擬「防踩踏計畫」
近期多節慶，台中市多區舉辦耶誕活動，更將於水湳中央公園辦跨年晚會，預期湧入大量人潮；中市府鑒於韓國梨泰院踩踏事件，首將踩踏預防納入活動計畫，達容留人數9成時，改「只出不進」。市府預估，跨年晚會將湧入約10萬人，各耶誕燈區約有3千至8千人，皆將實施人潮管控。
鑒於韓國梨泰院踩踏事件造成大量傷亡，中市府設「防踩踏計畫」，預計跨年晚會將湧入10萬人，人數達9成時，出入口管制「只進不出」，若發生緊急狀況，將暫停活動，全面開啟出入口，由防踩踏小組成員引導民眾疏散。
「2023閃耀台中跨年夜」將於31日晚間7時，在中央公園正式開唱，林宥嘉、周興哲、韓國音樂才子SHAUN、樂團八三夭等20組卡司輪番上陣，更有四大主題、共188秒高空煙火秀，伴市民度過2022年最後時光。
交通局31日上午8時起，於會場周圍交通管制，並規劃市府線、松竹線、秋紅谷線及北水湳線等4條免費接駁路線，捷運、台鐵及會場周邊公車延後收班，另有3處汽車、1處機車停車場，供自駕民眾停車，改步行或乘接駁車。
市府也推出「耶誕嘉年華」，於台中舊火車站前點亮「心花朵朵」主燈，邀請80組青創攤位，設置「好樣市集」，車站大平台更有夢幻藍色燈海；綠川、柳川沿線以台中為主軸，設置系列花燈，柳川燈光水舞秀，浪漫情境吸引民眾拍照打卡。
市府表示，為防踩踏事件，將管制耶誕嘉年華活動人流，廠商於制高點監看容留人數，新聞局判斷現場人潮達到9成時，將請工作人員管制各區主要階梯出入口，並宣導綠川、柳川現場只出不進、舊台中火車站前廣場，則廣播宣導疏散人潮。
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