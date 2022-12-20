將母愛化為大愛 她連續13年號召為慢飛天使圓夢
彰化家扶發展學園今天舉辦年度慢飛天使圓夢日活動，場面溫馨，彰化和仁國小志工隊長吳雪菁曾育有3個孩子，二女兒和小兒子都曾是學園的慢飛天使，卻在5歲、8歲時相繼離世，她將母愛轉化為大愛，幫助更多慢飛天使，已連續13年號召贊助彰化家扶圓夢禮物。
和仁國小志工隊今到學園將外套、積木、玩具、認知有聲書等禮物和包裝精美的糖果餅乾送到慢飛天使手上，並捐贈早療服務經費15萬元及贊助家扶歲末園遊會攤位費1萬600元及5桌年菜，共計16萬7350元整，和仁志工們現場也表演一齣「魔幻劇團之溫暖的聖誕」的精彩好戲，讓這群慢飛天使看得津津有味。
吳雪菁因自己的孩子曾收到二手耶誕禮物殘破不堪，孩子拆封禮物時神情落寞讓她也難過，從此發願要讓更多慢飛天使都能收到自己想要的禮物，2011年起她發起圓夢活動，好友熱情支持，也獲得社會大眾廣大回響，經過13年越來越多孩子受惠。
吳雪菁表示，這13年圓夢路上，許多志工伙伴一起幫忙包裝禮物、號召親朋好友出錢出力相挺，學園畢業園生家長也帶著孩子投入慢飛天使圓夢活動行列，贊助圓夢禮物、圓夢金，帶給予慢飛天使家庭希望及暖暖的祝福。
彰化縣長王惠美表示，謝謝和仁志工隊的夥伴們每年有錢出錢，有力出力，把愛傳出去，也呼籲家長早期發現、早期治療，對孩子的未來絕對是最好的，縣府也在早期療育服務的區塊努力，讓孩子一有狀況即能尋求醫療、社福管道協助。
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