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創會一百周年 「霧峰農會百年史」 見證台灣農會發展

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區農會創會一百周年，特別邀請專家學者考證出版「霧峰農會百年史」一書，上午在國立公共資訊圖書館辦理新書發表及捐贈儀式。圖／台中市霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會創會一百周年，特別邀請專家學者考證出版「霧峰農會百年史」一書，上午在國立公共資訊圖書館辦理新書發表及捐贈儀式。圖／台中市霧峰區農會提供

台中市霧峰區農會創會一百周年，特別邀請專家學者考證出版「霧峰農會百年史」一書，上午在國立公共資訊圖書館辦理新書發表及捐贈儀式。農會總幹事黃景建說，藉由了解歷史，前賢輝煌的軌跡歷歷在目，留下農會發展精彩的扉頁。

黃景建說，霧峰區農會為了了解過往的歷史，特別聘請國立政治大學台灣史研究所8位博士，組成專業團隊，歷時兩年以上的研究和訪問耆老，才撰寫而成。內容分為百年發展史與人物誌兩部，10個章節分別詳述霧峰地理環境與農業經濟、台灣與霧峰從產業組合到農會的發展過程、霧峰農會1950年代至21世紀初各階段的事業發展與策略，是臺灣農業界難得一見的珍貴史書。

這本書除了分享農業相關領域廣為流傳與閱覽，還特別捐贈給國資圖、台中市政府轄下各圖書館及研究農業與歷史領域的大學圖書館，作為後續台灣農業學術的重要文獻。此外，更授權電子書置於國資圖「電子書服務平台」，讓全國公共圖書館讀者得以一窺台灣地方農會的百年發展。

他說，近代台灣農業發展史上，農會絕對是不可忽略的角色之一。農會組織在地方的農業、經濟、文化等多方面的發展上佔有非常重要的地位。霧峰區農會的前身為霧峰信用組合，而後因社會與政策發展等因素進行了數次各階段的改組，最後發展成今日的霧峰區農會。

農會的事業包括農業推廣、供銷事業、農業金融等業務，百年來在各項業務的推展下，逐步砌起穩固的磐石。前80年的成果諸如提供低利農業創業資金；輔導香蕉、菇蕈、甜菊等多項農產，有效改善農村生活；設置農業倉庫、畜牧繁殖場、門市部、農忙托兒所、信用部分部、興建綜合辦公大樓等硬體建設。

黃景建說，霧峰區農會作為公益社團法人的農民組織，秉持農會宗旨與精神，不忘創立的初衷，近年積極推動農業升級，並以永續農業、生態霧峰、感恩大地、回饋社會為理念，不斷展現優質成果。

台中市霧峰區農會創會一百周年，特別出版「霧峰農會百年史」一書，上午在國立公共資訊圖書館辦理新書發表及捐贈儀式。圖／台中市霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會創會一百周年，特別出版「霧峰農會百年史」一書，上午在國立公共資訊圖書館辦理新書發表及捐贈儀式。圖／台中市霧峰區農會提供

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