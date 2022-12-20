影／南投草屯4.5公頃蘿蔔田 元月14日開放免費採

南投草屯是縣內水稻種植的重要產區，入冬後稻田休耕，農民多會種花養地，意外吸引民眾前往遊賞，當地公所為讓國人更貼近土地，並體驗農業，今年與農民合作在約5公頃田地種蘿蔔，今宣布於明年元月14日起開放民眾免費下田採摘。

草屯鎮公所指出，全鎮水稻種植面積達1200公頃，居全縣之冠，是南投縣最重要的稻米生產區，因此有「南投米倉」之稱，而每年入冬收稻後，農地進入休耕期，農民多會種植油菜花、波斯菊等綠肥植物，提升農地力，也造就花海景致。

未料，冬季時養地的油菜花、波斯菊很受民眾喜愛，每年吸引民眾前往遊賞，公所為讓國人更貼近土地，並體驗農家樂趣，近年因此與農民合作利用部分休耕稻田種蘿蔔，在入冬花海之際，免費開放給鎮民、甚至外地遊客下田採收蘿蔔。

而在今年入冬花季來臨前，草屯鎮長簡景賢今天帶著鎮立幼兒園學童率先下田體驗拔蘿蔔的樂趣，並預告「2023來『趣』拔蘿蔔」活動將於明年元月14日起開放免費下田採摘，民眾可以攜家帶眷到草屯拔蘿蔔兼賞花。

草屯鎮長簡景賢說，公所今年與農民合作南埔將軍廟、新豐里稻香路47之1號、加老里墩煌路四段一巷115號、復興里復興路186之29號，以及中投公路下青青錦鯉對面農田等5處附近農田栽種廣達4.5公頃的蘿蔔，供民眾免費採摘。